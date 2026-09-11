Discuten que Enfrentan las Mujeres con Discapacidad por su Género y Condición

Padecen Discriminación Agravada, Coinciden en Mesa

Por Nallely de León Montellano

Las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad por su género y condición fueron abordadas durante la mesa de diálogo “Mujer & Discapacidad”, realizada en Zacatecas como parte de las actividades por el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad.

El encuentro reunió a María del Patrocinio Rodríguez Márquez, Cynthia Navarro Patiño y Joana Alejandra Méndez Ovalle, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre igualdad de oportunidades, accesibilidad, no discriminación y ejercicio de los derechos humanos.

Durante la actividad se destacó que las mujeres con discapacidad enfrentan una situación de discriminación agravada al confluir dos condiciones que pueden generar exclusión, el género y la discapacidad.

La titular del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Incluzac), Miriam García, señaló que esta situación representa un reto que requiere la participación de distintos sectores y sostuvo que las políticas públicas deben considerar las necesidades expresadas por las propias mujeres con discapacidad.

En el encuentro también participó Jael Rebeca Santacruz, subsecretaria de los Derechos de las Mujeres, quien planteó la necesidad de mantener el trabajo conjunto en materia de inclusión, igualdad y derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

La mesa contó además con la participación de Ariadna García, directora del Centro de Atención a la Violencia Familiar de Zacatecas, en representación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad se conmemora cada 12 de septiembre. La fecha fue establecida por el Senado de la República en 2020 y coincide con el natalicio de Gabriela Brimmer, escritora y activista mexicana con discapacidad motriz.