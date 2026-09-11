Estamos de Acuerdo con los Programas de Bienestar, Porque Ayudan a la Gente: Olvera

Pero los Califica de “Electoreros”

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Olvera, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Zacatecas, afirmó que el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 no solamente es altamente inflacionario sino que además incrementará la deuda pública a más de 21 billones 500 mil millones de pesos, “cantidad monstruosa que compromete a varias generaciones de mexicanos por décadas”.

Olvera Acevedo dijo que la gravedad del asunto es que México pierde con ello su capacidad de inversión productiva, al llevar a más de 60 por ciento el pago de intereses en el Producto Interno Bruto, pero además, no se comprende que “con ello perderemos grado de inversión; es decir que, en términos llanos, significa que las tasas de interés sobre un auto o la hipoteca de una vivienda, se multiplicarán para las familias mexicanas”.

Asimismo, indicó que Morena debe precisar cuánto destinará en 2027 a los programas del Bienestar, que él mismo llamó electoreros, “con los que estamos de acuerdo porque ayudan, porque benefician a la gente”, expresó.

Cabe destacar que el delegado del PRI en Zacatecas expresó lo anterior, debido a que, en el presupuesto de egresos de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum estaría solicitando la contratación de una deuda por alrededor de un billón 700 mil millones de pesos extra para 2027.

“Sin embargo, no debemos perder de vista que, al final del día, el gobierno es una empresa social en la que hay ingresos y egresos, por lo que no debe gastar más de aquello con lo que se cuenta”.

Refirió que incluso el propio PRI se habría permitido en su momento incurrir en ese tipo de fallas, como cuando en los años 70 al citar la propuesta económica de John Maynard Keynes, “nuestro partido pensó que al aumentar el gasto público, se reactivaría en automático la economía y se recaudarían más impuestos y que, al crecer las finanzas, habría condiciones para pagar todo lo que fuera necesario”, citó.

“Pero a nosotros como PRI en el gobierno no nos funcionó, sino que encima endeudamos al país a un nivel terrible porque al intentar pagar la deuda, los propios acreedores internacionales nos decían que era imposible se estuviera financiando la economía de una nación irresponsable con sus propias finanzas”.

Coordinadores de ese tipo de instancias le señalaron en su momento a los presidentes mexicanos: “¿Cómo se puede administrar a un país que es dueño de un cabaret que no gana?”.

Añadió que, en el caso de México para 2027, “Morena ni siquiera sabe de dónde van a salir los recursos, pero que el hecho es que ese inmenso pasivo deberá liquidarse a largo, muy largo plazo y es muy probable que no haya condiciones para pagarlo en lo inmediato, pero es seguro que pasen muchos años para pagarlo ante la irresponsabilidad de no tener finanzas sanas y teniendo en cuenta que ese pasivo no irá a inversión productiva.

“De lo que estoy seguro es que el peso de ese endeudamiento recaerá a sobre todas las generaciones futuras pues mientras a los médicos residentes les pagan cuatro mil pesos mensuales, a los ninis se les dan nueve mil, sin que eso signifique que seamos contrarios a ese tipo de beneficios”, concluyó.

Hay que destacar que al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018, la deuda pública se situaba en cerca de 10.8 billones de pesos (alrededor de 38.4% al 45% del PIB según criterios de la Secretaría de Hacienda) en ese momento.

Al cierre de Andrés Manuel López Obrador, este la heredó a Claudia Sheinbaum en 2024, 17.4 billones de pesos, impulsado por el gasto en megaproyectos y la atención a la crisis sanitaria y económica. Claudia Sheinbaum la ampliará ahora a alrededor de 21 billones 500 mil millones de pesos.