Estamos Fuertes Porque no Traicionamos al Pueblo de Veracruz ni al Pueblo de México: Presidenta Claudia Sheinbaum

2.8 Millones de Veracruzanos Reciben Programas Para el Bienestar

Resaltó obras de modernización del Puerto de Veracruz, la Autopista Cardel-Laguna Verde, un acueducto en Coatzacoalcos y rehabilitación de carreteras y viviendas afectadas por las lluvias atípicas de 2025. Anunció mil 300 nuevos consultorios médicos del IMSS Bienestar que se van a construir de octubre a diciembre de este año para que entren en operación en enero de 2027.

Boca del Río, Veracruz.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, pese a las calumnias que se vierten en redes sociales, la Cuarta Transformación está fuerte, ya que no traiciona al pueblo de México ni al de Veracruz; entidad en la que 2 millones 887 mil personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

“Pueden calumniar en las redes, pueden decir mentiras en algunos medios, pero estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo de Veracruz, ni al pueblo de México. Somos la Cuarta Transformación de la vida pública de México, ¡Que viva Veracruz!, ¡Que viva México!”, expresó desde el Estadio de Beisbol “Beto Ávila”.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que las y los beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Veracruz se distribuyeron de la siguiente manera: un millón 14 mil 270 de la Pensión para Adultos Mayores, 161 mil 939 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 32 mil 922 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 268 mil 424 de la beca Benito Juárez para Educación Media Superior, 170 mil 870 con Fertilizantes Gratuitos y 162 mil 707 de Producción para el Bienestar, 63 mil 492 de Sembrando Vida; además de las y los derechohabientes de los programas nuevos Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Para Veracruz, destacó obras como la conservación de la Red Federal de Carreteras, la construcción de Caminos Artesanales, la inauguración del puente de entrada al Puerto de Veracruz, la próxima construcción del puente para la entrada a Coatzacoalcos, avances en la construcción de la Autopista Cardel-Laguna Verde, la modernización del Puerto de Veracruz, un nuevo acueducto para Coatzacoalcos, la recuperación de viviendas y caminos afectados por las lluvias atípicas de 2025.

Además del inicio de la construcción de 107 mil 675 nuevas Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 220.7 mil familias, la construcción de más preparatorias, la inauguración del Hospital de Salud Mental en Orizaba, un Hospital Infantil en Coatzacoalcos y el Hospital Comunitario de Nautla. Sumado a ello, anunció la construcción de mil 300 consultorios médicos del IMSS Bienestar entre octubre y diciembre de este año con el objetivo de que entren en operación en enero de 2027.

Reconoció a las y los maestros de todo el país por el apoyo que dan a sus alumnos, lo cual fue reconocido en la Prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“México es de los pocos países que no hay grandes diferencias entre los lugares de mayores carencias económicas y los lugares más favorecidos. Es decir, la escuela pública es de lo mejor que tiene nuestro país gracias a las maestras y los maestros de México, al magisterio nacional”, resaltó.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció a la mandataria por todos los apoyos que ha dado en la entidad el último año, principalmente en materia de salud, educación, finanzas y todos los sectores. También expresó su orgullo por tener una Presidenta que navega a puerto seguro con inteligencia, con frialdad y con sentimiento social, a pesar de los embates mundiales.