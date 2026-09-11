Gobierno de Monreal Debe Estar muy Extraviado por Elaborar Listas Negras: Narro Céspedes

“Trata de Presionar a los Medios que no le son Afines”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Un día después de que la periodista Verónica Trujillo denunciara haber aparecido en una lista negra de periodistas en el gobierno de Zacatecas en un medio nacional, donde se da a conocer su nombre, teléfono, dirección particular y placas vehiculares, el diputado federal morenista con licencia, José Narro, respondió: “El gobierno de David Monreal debe estar muy extraviado, al considerarse estar perdido mandando hacer listas de periodistas incómodos, dentro de las cuales estoy yo mismo, por cierto”.

La lista negra de periodistas incómodos al régimen monrealista en Zacatecas, en la que figuran decenas y decenas de reporteros y activistas sociales de la entidad zacatecana y a quienes se habría impedido asistir al quinto informe de gobierno de Monreal, estalló este martes en noticieros nacionales, en particular el de Adela Micha, donde la comunicadora Verónica Trujillo denunció que ella misma, sus hijas, propiedades y su seguridad personal “corren riesgo”.

Narro Céspedes citó los dichos de la presidenta Sheinbaum: “Somos respetuosos de la libertad de expresión, del derecho a la información en la población, pero además somos solidarios con los comunicadores que hacen realidad estos derechos del pueblo de Zacatecas, en su libertad de expresión y el derecho a la información”.

El político del FPLZ precisó que “no podemos ni amenazar ni hostigar a la prensa sino ser respetuoso con ella porque sin duda se trata de una medida desesperada por medio de la cual (Monreal Ávila) trata de presionar a los medios que no le son afines para que lo apoyen en el cambio sucesorio de 2027.

David Monreal “no ha trabajado en los medios incómodos, por lo que ahora resulta que querría ganárselos cuando no ha trabajado con ellos y se olvida además de que los medios tienen sus libertades.

“Nosotros como contendientes por Morena queremos un estado de Zacatecas en el que se respete la libertad de expresión, el derecho a la información y a nuestros comunicadores”, dijo.

Añadió por último que lo que le hicieron a la comunicadora Trujillo y a muchos otros más es altamente riesgoso e irresponsable, al señalarlos y exponerlos a todo tipo de arbitrariedades de enorme peligrosidad.

“Cometieron un acto que vulnera derechos fundamentales de Verónica que la exponen de modo tajante a cualquier tipo de señalamiento y violentación”.