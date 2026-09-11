Personal de la Secundaria Técnica 19 Toman Oficinas de la Región Educativa 10

Exigen se Proceda Contra Directora del Plantel

Por Nallely de León Montellano

La inconformidad por la situación que enfrenta el personal de la Secundaria Técnica número 19 llevó este jueves a docentes y trabajadores a tomar las oficinas de la Región Educativa 10, en Guadalupe, donde exigieron que la Secretaría de Educación atienda las quejas acumuladas contra la directora del plantel.

El conflicto no es nuevo. De acuerdo con Pablo Arenas, subsecretario de Educación Básica, durante las últimas semanas se realizaron varias reuniones con los trabajadores para conocer sus señalamientos y solicitarles elementos que permitieran documentar las acusaciones.

Entre las inconformidades planteadas se encuentran señalamientos por presunto hostigamiento laboral, dificultades en la relación entre el personal y la dirección, así como desacuerdos relacionados con la cooperativa escolar y las áreas de producción de la secundaria.

Arenas explicó que el expediente fue complementado y entregado a la Secretaría de Educación la tarde del miércoles, por lo que el área jurídica apenas comenzó con su revisión.

La dependencia todavía no determina si existen elementos para iniciar una investigación ni si procede la petición de los trabajadores para cambiar a la directora.

El subsecretario señaló que la Secretaría tendrá que revisar la documentación antes de tomar una decisión y que el propósito es atender el conflicto sin adelantar una resolución mientras se analiza el expediente.

La toma de la Región 10 comenzó durante las primeras horas del jueves, en espera de una respuesta a las inconformidades planteadas por el personal de la Secundaria Técnica 19.