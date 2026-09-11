Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Obras y Programas Para el Bienestar que en Tamaulipas Benefician A 1.1 Millones De Personas

“Lo que Estamos Haciendo es Justicia”

El grupo con más beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Tamaulipas son los adultos mayores con 418 mil 112 derechohabientes. Resaltó la construcción del Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo, el corredor del Golfo de México, la ampliación de carreteras y puertos, y anunció 430 nuevos consultorios del IMSS Bienestar a partir de 2027.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la entrega de Programas para el Bienestar –que benefician a 1.1 millones de tamaulipecos y tamaulipecas con una inversión de 23 mil 822 millones de pesos– y la construcción de obra pública representan un acto de justicia que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación bajo el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”.

“Programas de Bienestar, y son eso, son recursos que paga el propio pueblo con sus impuestos y que se regresan como derechos sociales, es decir: justicia. Lo que estamos haciendo es justicia, con un principio: por el bien de todos, primero los pobres. En muy pocas palabras hablamos de un modelo económico, un modelo de justicia social y un modelo de fraternidad, porque decir por el bien de todos primero los pobres es eso, no dejar a nadie atrás, es amor al prójimo, es decir: ´te quedaste atrás, no por tu culpa, sino por un sistema que no permitió que salieras adelante, porque trabajaste de sol a sol y el salario que te daban no lo permitía, pero ahora cambiaron las cosas, ahora te damos la mano para salir adelante´”, afirmó desde el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, en Ciudad Victoria.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal detalló que 418 mil 112 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 46 mil 626 la Pensión para Personas con Discapacidad, 20 mil 783 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 103 mil 332 la beca Benito Juárez, mil 558 becas para Niñas y Niños, 25 mil 644 Producción para el Bienestar, 23 mil 528 Fertilizantes Gratuitos, 3 mil 546 Sembrando Vida, 132 mil 622 familias con Leche para el Bienestar, 885 escuelas de Educación Básica y 104 de Educación Media Superior con recursos de la Escuela es Nuestra, 105 mil 488 la Pensión Mujeres Bienestar, 201 mil 269 la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para niñas y niños de primaria, así como 137 mil 690 la beca Rita Cetina en secundaria.

En materia de obra pública, destacó la construcción del Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo; la ampliación del Puente Internacional en Nuevo Laredo; la ampliación de la carretera Tampico-Ciudad Victoria-Reynosa como parte del Corredor del Golfo de México que se licita en octubre; la ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tampico; la repavimentación de carreteras; la ampliación del Puerto de Matamoros y el Puerto de Altamira; el desarrollo de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar; la tecnificación de dos Distritos de Riego; y un nuevo acueducto para Ciudad Victoria.

Además, resaltó que el programa Viviendas para el Bienestar contempla la construcción de 83 mil 183 viviendas, junto con la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 300 mil familias; la construcción de nuevas preparatorias, de un nuevo Hospital en Ciudad Madero, una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Gustavo Díaz Ordaz; la sustitución del Hospital General de Tampico; la ampliación de la Clínica de Medicina Familiar en Tampico; una Planta de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Altamira; rehabilitación de la Refinería de Madero; la construcción de 24 Centros LIBRE para mujeres; y anunció que para inicios de 2027 iniciarán operación 430 consultorios gratuitos del IMSS Bienestar.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció a la Presidenta por la inversión realizada en la entidad y coincidió en que se trata de amor convertido en políticas públicas; refrendó su compromiso con la unidad del país y reiteró su respaldo absoluto, colaboración y lealtad a los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.