Siguen Escamoteando Aguinaldos a Miles de Jubilados del Issstezac

Que se Apeguen al Resolutivo de la SCJN: Rodríguez García

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac se manifestaron este jueves frente al Poder Judicial de la Federación para exigir que avancen las resoluciones relacionadas con el pago de aguinaldos que, aseguran, les adeuda el instituto.

Jorge Luis Rodríguez García, integrante del movimiento, señaló que acudieron para pedir a jueces y magistrados que acaten el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, según explicó, favorece a pensionados y jubilados que han reclamado judicialmente el pago de estas prestaciones.

Dijo que el conflicto se arrastra desde el inicio de la actual administración estatal y que, durante ese periodo, miles de jubilados han tenido que recurrir a los tribunales para defender sus derechos relacionados con sus pensiones.

De acuerdo con Rodríguez García, cuando inició el actual gobierno había alrededor de cuatro mil 500 jubilados del Issstezac y actualmente son poco más de seis mil 500. Afirmó que incluso quienes se han jubilado recientemente enfrentan problemas, pues sus jubilaciones no estarían siendo dictaminadas conforme a lo establecido en la ley del instituto.

El monto total de los aguinaldos pendientes todavía no está determinado, explicó, debido a que continúan emitiéndose resoluciones a favor de quienes han presentado demandas.

El representante del movimiento señaló que la situación resulta particularmente complicada para jubilados enfermos o que viven fuera de Zacatecas, quienes en algunos casos no han iniciado procesos legales para reclamar sus derechos.

Estimó, con base en declaraciones atribuidas al director del Issstezac, que entre tres mil y cuatro mil de los más de seis mil 500 jubilados podrían haber recurrido al amparo, aunque reconoció que no existe una cifra precisa sobre quienes no han iniciado algún procedimiento.

Durante la manifestación, uno de los integrantes del movimiento ingresó a las instalaciones del Poder Judicial para solicitar que fueran recibidos y conocer qué acciones podrían permitir agilizar los resolutivos pendientes.

Rodríguez García insistió en que su demanda no responde a un intento por acelerar los procesos por encima de la ley, sino a que se cumplan las resoluciones judiciales que ya fueron emitidas.

“No porque queramos tener el capricho de que nos resuelvan rápido, sino que se apeguen al resolutivo de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.

Las y los jubilados permanecieron frente a las instalaciones con pancartas mientras esperan que los procedimientos relacionados con sus demandas continúen y se concrete el pago de los aguinaldos reclamados.