Aguascalientes, Entre los Principales Destinos de Inversión Automotriz en México, Según la Secretaría de Economía

Quinto Lugar en IED en Este Sector

La entidad ocupa el quinto lugar nacional en inversión extranjera directa de la industria automotriz, de acuerdo con la Secretaría de Economía federal

Aguascalientes se consolida como uno de los principales polos de inversión de la industria automotriz en México, al ocupar el quinto lugar nacional en inversión extranjera directa (IED) del sector durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía federal.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega, destacó que esta posición refleja la confianza de las empresas en Aguascalientes y confirma las ventajas competitivas que ofrece el estado para desarrollar proyectos productivos, generar empleos y ampliar sus operaciones.

Señaló que la presencia de empresas líderes de la industria fortalece el ecosistema automotor de Aguascalientes y abre nuevas oportunidades para proveedores locales, trabajadores y compañías que forman parte de las cadenas de suministro.

En este contexto, dijo que Nissan se posiciona en el tercer lugar nacional entre las empresas con mayor IED dentro de la industria automotriz, lo que confirma la relevancia de sus operaciones en Aguascalientes y su aportación al crecimiento y fortalecimiento de esta industria en la entidad.

Esaú Garza de Vega resaltó que, bajo el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez, el Gobierno del Estado mantiene una estrategia para fortalecer las condiciones que permitan consolidar las inversiones que ya están establecidas y, al mismo tiempo, atraer nuevos proyectos que impulsen el desarrollo económico.

“Desde el Gobierno del Estado seguiremos trabajando para fortalecer las condiciones que permitan que las inversiones existentes continúen creciendo y, al mismo tiempo, para atraer nuevos proyectos que generen más y mejores oportunidades para las familias de Aguascalientes”, concluyó.