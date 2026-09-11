Conoce las Convocatorias “Coronas y Catrinas” y “Catrina Vanguardista”

En el marco del Festival Cultural de Calaveras 2026, se encuentran abiertas las convocatorias para participar en los concursos “Coronas y Catrinas” y “Catrina Vanguardista”, dos iniciativas que promueven nuestras tradiciones a través de la creatividad y el talento.

“Coronas y Catrinas” está dirigido a personas dedicadas a la fotografía y al maquillaje artístico en Aguascalientes.

Cierre de inscripciones: 20 de septiembre

“Catrina Vanguardista” convoca a estudiantes y egresados de Diseño de Moda y Textiles del estado de Aguascalientes y contempla una bolsa de 60 mil pesos en premios.

Cierre de inscripciones: 28 de septiembre

Consulta las bases completas y los detalles de participación en cada convocatoria.