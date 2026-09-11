En Aguascalientes, Médico en tu Casa Lleva Fisioterapia y Atención Hasta el Hogar de Quienes más lo Necesitan

Programas del ISSSEA

A través de este programa, el ISSEA brinda atención a personas que tienen dificultades para trasladarse a una unidad médica. Equipos de medicina, enfermería, nutrición, fisioterapia, psicología y trabajo social ofrecen atención integral a pacientes y sus familias. Más información al 449 910 79 00, extensión 7953, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., o en Margil de Jesús No. 1501, fraccionamiento Arboledas.

Para muchas personas, trasladarse a una unidad médica puede representar un reto, especialmente cuando viven con una enfermedad crónica, son adultos mayores o enfrentan una condición de salud avanzada. Por ello, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) lleva atención médica y fisioterapia hasta sus hogares, con el propósito de acompañarlas y ayudarlas a vivir mejor.

A través de los programas Médico en tu Casa y Cuidados Paliativos, en lo que va del año, el ISSEA ha brindado 3 mil 380 atenciones de fisioterapia a pacientes y familiares. En total, mil 381 personas han recibido atención mediante estas dos estrategias.

En el marco del Día Mundial de la Fisioterapia, que se conmemora en el mes de septiembre, el ISSEA destacó que esta disciplina es fundamental para conservar, en la medida de lo posible, la movilidad y la funcionalidad de los pacientes, así como para disminuir molestias y favorecer su calidad de vida.

La atención se realiza directamente en los hogares, con equipos integrados por personal de medicina, enfermería, nutrición, fisioterapia, psicología y trabajo social. De acuerdo con las necesidades de cada persona, estos profesionales brindan seguimiento médico, orientación y acompañamiento tanto al paciente como a sus familiares.

El personal realiza visitas domiciliarias aproximadamente una vez al mes, según las condiciones de cada paciente, para dar continuidad a su atención y favorecer el control de sus padecimientos y orienta a familiares y cuidadores sobre algunas medidas que pueden continuar en casa para mejorar la salud del paciente.

Por su parte, la Unidad Móvil de Cuidados Paliativos acompaña a personas con enfermedades avanzadas. En estos casos, se busca no solo atender los síntomas, sino también brindar mayor confort, preservar la calidad de vida y ofrecer respaldo a las familias durante el proceso de cuidado.

Con estas acciones, el ISSEA fortalece una atención más humana y cercana, que reconoce las necesidades de cada persona y lleva los servicios de salud hasta donde más se necesitan.

Las personas que requieran información sobre estos programas pueden comunicarse al 449 910 79 00, extensión 7953, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., o acudir a las oficinas ubicadas en Margil de Jesús No. 1501, fraccionamiento Arboledas.