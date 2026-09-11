Tere Jiménez Reconoce a Policías que han Destacado por su Compromiso con la Seguridad

“Son Héroes que Merecen Nuestra Admiración y Todo Nuestro Apoyo”

Los incentivos se entregaron a integrantes de las Policías Municipales y de la Policía Estatal. A lo largo de su administración han egresado 10 generaciones de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad. Para nosotros, los policías son héroes que merecen nuestra admiración y todo nuestro apoyo: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció la vocación, disciplina y entrega de las y los policías municipales y estatales, quienes diariamente trabajan por la tranquilidad de las familias y por un estado con mayor seguridad.

“Para nosotros, los policías son héroes que merecen nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Aguascalientes cuenta con ustedes para seguir avanzando, porque este esfuerzo nos coloca entre los estados con mejores resultados en materia de seguridad. A través de ustedes, reconocemos la valentía, el coraje, la determinación y el compromiso de las corporaciones”, destacó la gobernadora.

Informó que, a lo largo de su administración, la policía se ha fortalecido con 10 generaciones egresadas de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol) y cuya capacitación es permanente no solo en el estado sino en otros países, gracias a los convenios vigentes y que han permitido que las y los uniformados se especialicen en lugares como Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y China, por mencionar algunos.

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), señaló que este incentivo mensual responde a la visión de la gobernadora de que una institución de seguridad también se fortalece cuando reconoce, valora y estimula a quienes desempeñan su trabajo con compromiso y excelencia.

“Porque detrás de cada uniforme hay una persona que deja a su familia en casa, que enfrenta jornadas difíciles, que toma decisiones en segundos y que, muchas veces, realiza su trabajo sin saber si alguien llegará a reconocerlo. Por eso, hoy estamos aquí. No para entregar solamente un estímulo económico. Estamos aquí para decirles que estamos viendo sus resultados y la manera en que están haciendo la diferencia en nuestras calles y en nuestros municipios”, subrayó Martínez Romo.

César Medina Cervantes, presidente municipal de Jesús María, dio la bienvenida y reconoció el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para mantener la seguridad en los municipios.

“Reconozco mucho a los policías, a los elementos de las distintas corporaciones que el día de hoy se encuentran aquí en Jesús María. Es una forma de reconocerles, de agradecerles mucho en nombre de toda la sociedad, de toda la población, por siempre estar al pendiente. Juntos estoy seguro que prevalece la paz, el buen orden y, por supuesto, vivir en armonía en nuestros municipios”, recalcó César Medina.

A nombre de sus compañeras y compañeros, la policía Sandra Karina Mercado Sandoval dirigió un mensaje:

“Quiero agradecer profundamente a nuestra gobernadora por tener la visión de entender que fortalecer a la policía también significa reconocer a sus elementos, porque una institución no se construye únicamente con equipo, instalaciones o tecnología, se construye con personas, y cuando esas personas sienten que su esfuerzo es valorado, también encuentran nuevas razones para seguir dando lo mejor de sí”, finalizó.

Los incentivos se entregaron a integrantes de las Policías Municipales, así como de la Policía Estatal, pertenecientes a la Policía de Investigación, el Segundo Grupo Operativo, el Primer Grupo Operativo, la Unidad Especial Preventiva, Proximidad Social y la Comisaría Metropolitana.

En el evento que se realizó en el auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Jesús María, también estuvieron presentes Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; J. Inés Meléndez Estrada, jefe de Estado Mayor de la Coordinación de la Guardia Nacional del Estado; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba y Laura Ponce, diputadas locales; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Laura Araceli González Reyes, presidenta Municipal de San José de Gracia; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío; y Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y de Justicia del Estado.