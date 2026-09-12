Aprueba IEEZ Redistribución de Financiamiento Público a Partidos

Tras la Creación de dos Nuevas Organizaciones

En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento y desarrollo de actividades ordinarias permanentes y específicas de los Partidos Políticos Nacionales y Locales correspondiente al ejercicio fiscal 2026, derivado de la acreditación de los Partidos Políticos Nacionales Paz y Somos ante el IEEZ.

La propuesta tiene como antecedente las resoluciones aprobadas por el Consejo General el pasado 4 de septiembre de 2026, mediante las cuales se declaró procedente la acreditación de los dos partidos políticos nacionales en el ámbito local.

Con su acreditación ante el IEEZ, ambos institutos políticos adquieren los derechos, prerrogativas y obligaciones establecidos en la legislación electoral para su participación en la vida política de Zacatecas, incluido el acceso al financiamiento público local.

La redistribución se realizará sin incrementar la bolsa total de financiamiento público aprobada para 2026. El monto global destinado a los partidos políticos asciende a 101 millones 126 mil 415 pesos con 16 centavos, de los cuales 98 millones 180 mil 985 pesos con 59 centavos corresponden a actividades ordinarias permanentes y 2 millones 945 mil 429 pesos con 57 centavos a actividades específicas, distribución que se realizó en el mes de enero del 2026.

De acuerdo con la fórmula establecida en la legislación aplicable, a cada uno de los partidos políticos nacionales Paz y Somos le corresponde un financiamiento proporcional de 638 mil 176 pesos con 41 centavos para actividades ordinarias permanentes, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2026.

Asimismo, se aprobó la integración de diversos órganos internos del Partido Político Nueva Alianza Zacatecas, derivada de los actos estatutarios celebrados durante julio de 2026.

Como parte del análisis, se verificó que los procedimientos y las asambleas celebradas por el partido político se desarrollaran conforme a la normativa electoral aplicable y a sus disposiciones estatutarias, respetando en todo momento su derecho de autoorganización y autodeterminación.

Durante la revisión se formularon observaciones de carácter formal, mismas que fueron atendidas y solventadas en tiempo y forma por el instituto político. De igual manera, se verificó el cumplimiento de las disposiciones estatutarias en materia de convocatorias, publicidad, quórum y adopción de acuerdos.

Finalmente, se constató el cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de sus órganos internos, conformados por 65 cargos, de los cuales 33 corresponden a mujeres y 32 a hombres.

Por lo anterior, se determinó que la integración de los órganos internos se realizó conforme a las disposiciones estatutarias del partido político y dentro del ámbito de su vida interna.