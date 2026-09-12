En Riesgo, Guarderías Subrogadas del IMSS

Cerca de 68 mil Menores en el País Podrían Quedarse sin Este Servicio

Por Nallely de León Montellano

Prestadores de guarderías subrogadas del IMSS advirtieron que el modelo enfrenta dificultades financieras debido a que las cuotas que reciben por cada menor no se han actualizado al ritmo de los costos de operación, situación que podría poner en riesgo la continuidad del servicio a partir de enero de 2027.

De acuerdo con el Grupo Nacional de Guarderías IMSS, de no modificarse las condiciones actuales, cerca de 68 mil niñas y niños en el país podrían quedarse sin este servicio. En Zacatecas operan 28 guarderías bajo este esquema, con una atención promedio de 120 menores por unidad, según lo expuesto durante una conferencia de prensa.

Los prestadores señalaron que la cuota pasó de tres mil 960 pesos por menor en 2018 a seis mil 200 pesos actualmente. Mientras tanto, afirmaron, el salario mínimo y otros costos relacionados con la operación de las guarderías han aumentado de manera considerable.

Explicaron que mantener una guardería implica cubrir personal de limpieza, vigilancia, cocina, nutrición, asistencia educativa, pedagogía y administración, además de gastos relacionados con protección civil, instalaciones eléctricas y de gas, seguros y fianzas.

También destacaron que el servicio registra altos niveles de satisfacción entre los usuarios. Según la Encuesta Nacional de Calidad (ENCAL) del IMSS, la satisfacción alcanza al menos 95 por ciento a nivel nacional y, de acuerdo con los prestadores, en Zacatecas llega a 98 por ciento.

El grupo recordó que desde 2024 ha planteado al IMSS la insuficiencia de la cuota y presentó un recurso administrativo acompañado de un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), con el que buscó sustentar la necesidad de actualizar el pago por menor atendido.

Sin embargo, aseguraron que el IMSS argumentó falta de recursos financieros para realizar el ajuste solicitado. Los prestadores contrastaron esa respuesta con los resultados financieros presentados por la institución, al señalar que su director general, Zoé Robledo, reportó un ahorro de 18 mil millones de pesos en este rubro y que, según su revisión de informes de los últimos seis años, los remanentes sumarían alrededor de 90 mil millones de pesos.

Los representantes de las guarderías pidieron que la situación sea atendida antes de que llegue enero de 2027, al advertir que una eventual desaparición del esquema afectaría no solamente a las familias derechohabientes, sino también al personal que trabaja en estos centros.