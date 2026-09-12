Fichar a Activistas y Periodistas, Muestra de Cómo ha Tratado Monreal a la Sociedad Civil: Santacruz

“Muy Grave, Exponer sus Datos Públicos, Personales y Privados”

Por Nallely de León Montellano

La aparición de listas con nombres, fotografías y datos personales de activistas y periodistas a quienes se habría restringido el acceso al quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila representa, es para la exdiputada local Zulema Santacruz Márquez, una muestra de la forma en que se ha tratado a la sociedad civil durante la actual administración.

La también activista señaló que no sería la primera ocasión en que aparecen este tipo de documentos y consideró especialmente grave que en los archivos se incluyan datos como domicilios, placas de vehículos e incluso información relacionada con la salud de algunas personas.

Santacruz cuestionó además que los documentos aparezcan con elementos gráficos relacionados con instituciones de seguridad, pues consideró que esto puede colocar en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes aparecen en las listas.

Recordó particularmente a colectivos de madres buscadoras y organizaciones feministas, a quienes, dijo, se les ha señalado y confrontado durante los últimos años pese a que su trabajo está relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas, la defensa de derechos y el acceso a la justicia.

“Me parece muy grave porque no solamente las estás exponiendo a sus datos públicos, sus datos personales y sus datos privados”, expresó.

La exlegisladora también cuestionó la actuación de instituciones encargadas de proteger los derechos de la ciudadanía y pidió que exista una postura clara frente a la utilización y exposición de información personal.

Consideró que la sociedad civil enfrenta un escenario de mayor vulnerabilidad ante temas como desapariciones y violencia contra las mujeres, mientras colectivos y organizaciones continúan reclamando atención, verdad y justicia.

Santacruz sostuvo que el tema también debería ser abordado por el Congreso del Estado durante la glosa del quinto informe, al considerar que las y los diputados deben cuestionar al gobierno estatal sobre el origen, propósito y manejo de estas listas.

De cara al próximo proceso electoral, llamó a la ciudadanía a mantenerse organizada y exigir a quienes busquen cargos públicos no solamente propuestas, sino capacidad y voluntad para atender los problemas que permanecen pendientes en Zacatecas.

“Tenemos un estado colapsado”, afirmó, al señalar deficiencias que, desde su perspectiva, persisten en áreas como educación, salud e instituciones encargadas de garantizar justicia y derechos.