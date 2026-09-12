Los Programas Para el Bienestar son Humanismo: Presidenta Claudia Sheinbaum

Hay un Millón 734 mil Beneficiarios en Oaxaca

Afirmó que los tres hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, que conformarán Ciudad Salud Ñuu Tata, serán los más equipados del país y además se construirán mil 600 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud. También destacó la construcción del Tren Interoceánico, el Plan Lázaro Cárdenas y los cinco Planes de Justicia para los pueblos originarios.

Oaxaca, Oaxaca.- En Oaxaca, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que un millón 734 mil personas en la entidad reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México a través de una inversión de 36 mil 342 millones de pesos, que representan la esencia del Humanismo Mexicano.

“Los Programas de Bienestar son humanismo, es el dar la mano al que se quedó atrás y por eso dije: los Programas del Bienestar es el amor convertido en política pública, gobernamos con amor, por eso creemos en los adultos mayores, en los estudiantes, en las personas con discapacidad”, afirmó desde el Auditorio de la Guelaguetza, en Oaxaca capital.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que de todas y todos los derechohabientes en Oaxaca, 517 mil 450 reciben la Pensión para Adultos Mayores, 78 mil 924 la Pensión para Personas con Discapacidad, 12 mil 698 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 141 mil 963 la beca Benito Juárez, 230 mil de Producción para el Bienestar, 199 mil 456 de Fertilizantes Gratuitos, 33 mil 953 de Sembrando Vida, 202 mil 326 familias de Leche para el Bienestar, 4 mil 892 escuelas de Educación Básica de la Escuela es Nuestra, 112 mil 54 de Pensión Mujeres Bienestar; además de los beneficiarios de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, beca Rita Cetina para secundaria, Salud Casa por Casa y del programa El Maíz es la Raíz, que se realiza en Oaxaca.

También resaltó obras como la construcción del Tren Interoceánico, la conservación de la Red Federal de Carreteras, el programa carretero Plan Lázaro Cárdenas para la Mixteca, avance de 76 caminos artesanales, el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido que estaría concluido este año, la nueva Presa Mujer Solteca para abastecer de agua a Oaxaca, 57 mil 750 nuevas Viviendas para el Bienestar y la coquizadora de Salina Cruz.

En infraestructura hospitalaria destacó la construcción de tres hospitales: uno del IMSS, uno del ISSSTE y uno del IMSS Bienestar para conformar la Ciudad Salud Ñuu Tata y que serán los mejor equipados del país. En tanto que, en enero de 2027, se pondrán en marcha mil 600 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud.

Además de que se implementan cinco Planes de Justicia para los pueblos originarios de Oaxaca, se asignan recursos directos a las comunidades a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) y se construirán 69 Centros LIBRE para las mujeres.

Durante el evento, la mandataria realizó una consulta a mano alzada, donde el pueblo de Oaxaca aprobó por unanimidad la propuesta de reforma que envió al Congreso de la Unión para establecer que quien aspire a ser presidenta o presidente de México, así como gobernadora o gobernador, sólo tenga la nacionalidad mexicana.

“Si quieres ser presidente de México solo puedes jurarle a una bandera, solo puedes jurarle a un solo pueblo: al pueblo de México y a la bandera nacional. ¿Quién está de acuerdo con esta propuesta? Levanten la mano. Bájenla. ¿Quién está en contra? Unanimidad. Habló el pueblo de Oaxaca: solo una nacionalidad si queremos ser gobernadores o presidentes de la República”, consultó.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció la visita de la Presidenta y el apoyo que ha dado a la entidad con obras, Programas para el Bienestar y los Planes de Justicia, así como la coordinación para garantizar la tranquilidad y convertir a Oaxaca en la quinta entidad más segura del país.