Madres y Padres de Familia Toman la Telesecundaria “Niños Héroes”

Ante la Falta de Personal de Intendencia en el Plantel

Por Nallely de León Montellano

La falta de personal de intendencia llevó a madres y padres de familia de la Telesecundaria “Niños Héroes”, en Pozo de Gamboa, a suspender las clases y tomar las instalaciones para exigir una solución a la Secretaría de Educación de Zacatecas.

Las familias señalaron que desde el inicio del ciclo escolar, el pasado 24 de agosto, el plantel no cuenta con una persona encargada de realizar las labores de limpieza. La situación, dijeron, ha provocado que los baños y otros espacios de la escuela permanezcan en condiciones que consideran inadecuadas para el alumnado.

De acuerdo con los padres, la directora del plantel ha acudido en distintas ocasiones ante la Secretaría de Educación para solicitar la asignación de un intendente, pero hasta ahora no han recibido una respuesta.

Ante la falta de personal, incluso se habría recurrido al pago de una persona para realizar temporalmente las labores de limpieza, una medida que las familias consideran insuficiente para atender de manera permanente las necesidades de la escuela.

Por ello, este viernes decidieron impedir el ingreso de docentes y suspender las actividades escolares hasta obtener una respuesta de las autoridades. La problemática afecta a más de 210 estudiantes.

“Queremos intendentes, queremos solución”, expresaron las madres y padres durante la protesta.