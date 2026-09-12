Nosotros Somos Gobiernos del Pueblo: Presidenta Claudia Sheinbaum Ante Cerca de 70 mil Chiapanecos

“Gobierno y Pueblo Unidos, Jamás Serán Vencidos”

En Chiapas, los Programas para el Bienestar benefician a 2 millones 339 mil 465 personas con una inversión de 45 mil 176 millones de pesos Anunció que la próxima semana inician las asambleas para la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo para transporte que se entrega a estudiantes universitarios.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Ante cerca de 70 mil chiapanecas y chiapanecos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Cuarta Transformación representa gobiernos del pueblo a diferencia de las administraciones del pasado; por ello, sin importar las campañas de desprestigio nunca habrá divorcio con el pueblo de México.

“Nunca vamos a abandonar al pueblo, jamás. Venimos luchando desde hace muchos años, no llegamos a la Presidencia impuestos por una élite. Hay una diferencia sustantiva entre los gobiernos de antes y los de la Cuarta Transformación: Aunque no le guste a algunos, nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Puede haber campañas en redes sociales, los medios de comunicación pueden seguir diciendo mentiras, no nos hacen mella por una razón: no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Gobierno y pueblo unidos, jamás serán vencidos”, destacó en el estadio Víctor Manuel Reyna.

Detalló que en la entidad, los Programas para el Bienestar benefician a 2 millones 339 mil 465 personas a través de una inversión de 45 mil 176 millones de pesos que se distribuyen de la siguiente manera: la Pensión para Adultos Mayores beneficia a medio millón de personas; la Pensión para Personas con Discapacidad a 117 mil; la Pensión Mujeres Bienestar a 113 mil; la Beca de Medio Superior a 190 mil 196 estudiantes; la Beca Rita Cetina a 267 mil alumnos de secundaria, y en su modalidad de apoyo de útiles y uniformes escolares a 322 mil.

Además, anunció que la próxima semana inician las asambleas para la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo de transporte que se entregará a todos quienes asistan a la universidad. Con ello, en el estado todos los estudiantes desde primaria hasta la universidad tendrán una beca.

Como parte de las obras destacó que avanzan las obras para el Tren Maya de carga; la nueva línea K del Tren Interoceánico tiene un avance del 94 por ciento; se construye la carretera Palenque-Ocosingo; siete nuevos caminos artesanales; el Puente Rizo de Oro; tres Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar; la modernización de Puerto Chiapas y 70 mil 500 viviendas.

Además, se amplía la Universidad Nacional Rosario Castellanos para crear una Facultad de Medicina; la CFE trabaja en la modernización de centrales hidroeléctricas; 79 Centros LIBRES para las Mujeres; y se implementan Planes de Justicia y apoyos por sequía.

En materia de Salud, destacó que se pondrán en marcha mil 312 consultorios del Servicio Universal de Salud. En tanto que, del IMSS ya fue inaugurada la primera etapa del Hospital General Regional de Especialidades Tuxtla Gutiérrez, se concluyó la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Subzona No. 15 de Tonalá y la ampliación del Hospital Rural y Albergue en Bochil está en proceso; mientras que del ISSSTE se concluyó la Clínica Hospital en Palenque y está en proceso la ampliación de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel” de Tapachula.

Puntualizó que en México el pueblo es quien determina su destino, porque es un país libre, independiente y soberano que defiende lo colectivo.

“Somos un país libre, independiente y soberano, nadie decide por los mexicanos, en México solo hay uno que manda, en México, el pueblo manda, es la visión popular que está en el corazón del pueblo, es lo que le gana el reconocimiento a México. En todo el mundo ven a México como una referencia y es por su pueblo trabajador, orgulloso, con raíces indígenas, afroamericanas que defiende lo comunal, lo colectivo frente al individualismo de otras naciones. Eso es lo que caracteriza a nuestro pueblo, por eso estamos muy orgullosos y más la Presidenta de representar un pueblo tan digno como el pueblo de México, muy pocos en el mundo”, agregó.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció por las obras carreteras, por la construcción de viviendas, por la implementación de programas como Salud Casa por Casa, las becas para estudiantes y particularmente por su acompañamiento para avanzar en la paz del estado.