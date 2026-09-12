Universitarios y Organizaciones Marchan por la Salud Mental y la Prevención del Suicidio

“Escuchamos, no Juzgamos”

El contingente partió desde la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería I, avanzando por las principales calles del centro histórico hasta arribar a la explanada del Congreso del Estado

Por Mariana Rosales/UAZ

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con lemas como “Escuchamos, no juzgamos”, “Yo te escucho” y “La empatía salva vidas”, la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en conjunto con la Coordinación de Bienestar Social del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y diversas organizaciones civiles, se movilizaron por el centro histórico en una marcha de concientización con el objetivo de visibilizar la prevención del suicidio y la salud mental.

Integrantes del Colegio de Psicólogos Profesionales para el Bienestar Social, entre ellos el vicepresidente del referido colegio y docente investigador de la Unidad Académica de Psicología (UAP) de la UAZ, Jorge Vallejo, subrayaron que este problema de salud mental constituye la tercera causa de muerte entre las personas de 14 a 29 años en todo el mundo, por lo que consideraron necesario generar conciencia y hablar abiertamente sobre el tema.

Asimismo, enfatizaron la importancia de no normalizar este problema de salud pública y recordaron a la sociedad que existen redes de apoyo para quien lo necesite. En este sentido, se promovió el uso de la Línea de la Vida (800 911 2000), herramienta gratuita y de atención especializada activa las 24 horas del día.

El contingente partió desde la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería I (UAI-I), avanzando por las principales calles del centro histórico hasta arribar a la explanada del Congreso del Estado, lugar donde se agruparon para emitir un mensaje de apoyo y visibilizar la urgencia de atender este problema de salud pública.

(Revisión: Pamela Girón)