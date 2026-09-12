Aguascalientes, Entre los Estados más Seguros del País: Inegi

Gracias a los resultados del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” y a la coordinación que existe entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno, Aguascalientes se ubica entre los estados más seguros del país, según la percepción de la propia ciudadanía.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Aguascalientes avanzó al tercer lugar nacional en percepción de seguridad.

El resultado representa un incremento de 7.4 puntos porcentuales respecto al año pasado y coloca a Aguascalientes por encima de entidades que anteriormente ocupaban los primeros lugares de esta medición.

El avance se registra en un contexto de trabajo permanente de las corporaciones de seguridad y de la estrategia “Blindaje Aguascalientes”, que contempla acciones coordinadas de vigilancia y prevención en distintos puntos del estado.

La encuesta permite conocer cómo perciben los ciudadanos las condiciones de seguridad en los lugares donde viven y realizan sus actividades cotidianas. En el caso de Aguascalientes, los datos muestran una mayor proporción de habitantes que actualmente manifiestan sentirse seguros.

En esta medición, Coahuila ocupa el primer lugar nacional, seguido de Yucatán y Aguascalientes. Baja California Sur, que el año pasado se encontraba en la primera posición, descendió al quinto sitio.