Aguascalientes Entre los Estados más Seguros del País

Somos el tercer estado del país donde la gente se siente más segura, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Detrás de este resultado está lo que más nos importa: que las familias puedan salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, caminar por sus calles y regresar a casa con mayor tranquilidad.
Con el “Blindaje Aguascalientes” y el trabajo conjunto de las corporaciones de seguridad, seguimos cuidando nuestro estado todos los días.
No bajamos la guardia. La seguridad de las familias seguirá siendo prioridad.
#BlindajeAguascalientes #ElGiganteDeMéxico