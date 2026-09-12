Aguascalientes Gana 10 Medallas en el Mundial Máster de Atletismo en Corea Del Sur

Diez atletas de Aguascalientes están dejando huella en el World Masters Athletics Championships Daegu 2026, en Corea del Sur, donde han puesto en alto el nombre de México al conseguir hasta el momento 10 medallas: cinco de oro, dos de plata y tres de bronce.

Con una destacada participación frente a competidores de distintas partes del mundo, la delegación aguascalentense ha demostrado que la experiencia, la disciplina y el esfuerzo no tienen edad. Sus resultados los colocan entre los mejores de sus respectivas categorías en pruebas de pista, ruta, marcha atlética y campo traviesa.

Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la de Nevenka Frahans Guerra, quien conquistó dos medallas de oro por equipos en las pruebas de 10 y 20 kilómetros de marcha atlética, además de sumar un bronce individual en los 5 mil metros.

Carmen Lupercio Luévano también hizo una actuación sobresaliente al conseguir dos oros por equipos en 10 y 20 kilómetros, así como una medalla de bronce individual en los 20 kilómetros.

Yolanda Esparza Cornejo sumó un oro por equipos en los 20 kilómetros y una plata en los 10 kilómetros, mientras que Cecilia del Rosario Venegas Rodríguez consiguió una medalla de plata por equipos en los 10 kilómetros.

Alicia de Lira también se hizo presente en el medallero con un bronce en los 8 kilómetros de campo traviesa.

La participación de Aguascalientes también incluye a Leticia Retiz Gutiérrez, Evangelina Barrientos Campos, María Mayola Escareño Guzmán, Martha Elizabeth Venegas y Blanca Barba, quienes han conseguido posiciones entre los primeros lugares en sus respectivas pruebas.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte, felicita a estas atletas por poner en alto el nombre de México y de Aguascalientes.