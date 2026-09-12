Tere Jiménez Destaca Avances y Apoyos al Campo de Aguascalientes en la Expo Maíz Aguascalientes

Edición Número 26

El acceso es totalmente gratuito; el evento se consolida como un punto de encuentro para productores, comercializadores y expositores. Más de 11 mil productores han sido beneficiados con apoyos para la adquisición de semilla mejorada de maíz para riego y temporal. Ustedes son pieza clave para que el maíz siga siendo el orgullo de México: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la edición número 26 de la Expo Maíz Aguascalientes, que se lleva a cabo en el Campo Experimental Pabellón, un espacio donde productores podrán conocer las innovaciones y nuevas tecnologías para la producción de maíz de alto rendimiento.

El acceso a la Expo Maíz es totalmente gratuito; el evento se consolida como un punto de encuentro para productores, comercializadores y expositores. Entre las actividades y espacios destacan la Vitrina de Híbridos, la Exhibición de Maquinaria y la Expo Agrocomercial, donde participan distribuidores de agroquímicos, maquinaria, aditivos, semillas, entre otros.

Durante su mensaje, Tere Jiménez destacó los principales logros y acciones que ha impulsado desde su administración. Señaló que la producción de maíz forrajero aumentó 10 por ciento. Asimismo, destacó que, con los programas de apoyo para la adquisición de semilla mejorada de maíz para riego y temporal, desde el inicio de la actual administración estatal se ha beneficiado a más de 11 mil productores, lo que ha permitido sembrar más de 38 mil hectáreas. Además, se han construido y rehabilitado mil 300 bordos para aumentar la captación de agua de lluvia.

“Estoy segura de que esta Expo Maíz Aguascalientes traerá nuevos conocimientos y herramientas para que nuestros productores ofrezcan siempre alimentos de máxima calidad a la población. Gracias, porque ustedes son pieza clave para que el maíz siga siendo el orgullo de México. Que tengan mucha fuerza y sabiduría para que sigan con sus cosechas, sigan adelante y ¡que viva el campo mexicano!”, recalcó la gobernadora.

Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), informó que, en lo que va de la administración, se han invertido más de 42 millones de pesos en semilla mejorada para apoyar a las y los productores.

“Es importante esta exposición porque el maíz es parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, de nuestra historia y de los desafíos en la producción alimentaria. Aquí vemos milpas tan bien desarrolladas que no hubieran sido posibles sin la mano de la ciencia y la innovación, acompañadas del uso racional del agua, de la regeneración de los suelos y de la composta orgánica”, señaló Armendáriz García.

Omar Iván Santana, director estatal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Aguascalientes, reconoció el esfuerzo coordinado entre las instituciones, los productores y las asociaciones en favor del campo.

“Aquí en Aguascalientes somos el estado número uno en rendimiento de forraje de maíz por hectárea. Esto se logra con eficiencia. Hoy somos un estado más eficiente; usamos los mismos o menos recursos para producir más. Gracias por el respaldo que hemos tenido por parte del Gobierno del Estado”, indicó Iván Santana.

La Expo Maíz Aguascalientes es organizada por el INIFAP, en coordinación con el Gobierno del Estado. Se lleva a cabo en el Campo Experimental Pabellón, ubicado en la carretera Aguascalientes-Zacatecas, km 32.5, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

En la inauguración también estuvieron presentes Lucero Espinoza Vázquez, presidenta Municipal de Pabellón de Arteaga; Alfonso Rubalcava y Humberto Ambriz Delgadillo, diputados federales; Heriberto Gallegos Serna y Amisadai Manuel Castorena Romo, diputados locales; José Antonio Cueto, director del Centro de Investigación Regional Norte Centro del INIFAP; José Uriel Romo Castañeda, presidente de Grupo Maíz; Kristian Vera Guerrero, delegado en Aguascalientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Francisco Ruvalcaba Marín, presidente de la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito de Riego 001; y Carlos Alberto Gutiérrez de Luna, presidente del grupo Gilsa.