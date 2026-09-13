Asegura Luis Ricardo García que Nuevo Socavón en Avenida es Distinto al Tramo Reparado Anteriormente

La vía Tiene Deterioro Relacionado con su Antigüedad, Justifica

Por Nallely de León Montellano

La nueva afectación registrada en la avenida García Salinas se localiza en un punto distinto al tramo que fue intervenido anteriormente, aseguró Luis Ricardo García García, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalupe, quien explicó que la infraestructura presenta un deterioro relacionado con su antigüedad.

El funcionario señaló que el tramo que había presentado mayores problemas ya fue reparado mediante la sustitución del piso de la bóveda y actualmente se mantiene bajo monitoreo. La revisión realizada tras el nuevo incidente, dijo, permitió confirmar que esa zona no presenta daños.

Explicó que la bóveda forma parte de una infraestructura de gran extensión, por lo que los problemas pueden aparecer en distintos puntos. Estimó que el trayecto alcanza entre 16 y 18 kilómetros y consideró que requiere una intervención integral, aunque por ahora no existe una estimación del costo que tendría una obra de esa magnitud.

Las reparaciones realizadas anteriormente abarcaron entre 130 y 150 metros y representaron una inversión superior a siete millones de pesos. Ante los nuevos daños, Obras Públicas revisará el segundo tramo afectado para determinar qué tipo de trabajos requiere.

García García señaló que, mientras se define una solución de mayor alcance, el municipio atenderá las afectaciones que puedan representar un riesgo para quienes viven, trabajan o transitan por el lugar.

Sin embargo, la situación volvió a generar preocupación entre comerciantes de la avenida García Salinas, quienes todavía resienten las pérdidas ocasionadas por las obras anteriores y temen que una nueva intervención afecte nuevamente sus negocios.

Algunos incluso analizan cerrar temporalmente o reubicar sus establecimientos si los trabajos implican condiciones similares a las registradas con el socavón anterior.

Entre las principales preocupaciones está el impacto en las ventas. Comerciantes señalaron que el polvo generado por las obras dificulta particularmente la operación de negocios dedicados a la venta de alimentos, mientras otros cuestionaron que las reparaciones anteriores no les hayan permitido recuperar todavía su actividad económica.

Por último, el secretario de Obras Públicas reconoció que no existe una solución inmediata para toda la extensión de la bóveda y señaló que, por ahora, la prioridad es identificar el alcance de la nueva afectación y garantizar la seguridad en la zona.