Delito, Usar Datos Personales Para Hacer Listas: Cristela Trejo Ortiz

Pide que Diputados Exijan Explicaciones de las Fichas

Por Nallely de León Montellano

La aparición de listas con nombres, fotografías y datos personales de activistas y periodistas a quienes se habría restringido el acceso al Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, generó cuestionamientos por parte de la abogada y activista feminista Cristela Trejo Ortiz, quien advirtió sobre el uso de información que no debería ser pública.

Explicó que, de acuerdo con lo que ha podido conocer, por tercer año consecutivo se habrían elaborado documentos identificados como “Periodistas y Activistas”, mismos que son entregados a elementos de seguridad pública en formatos impresos y digitales para impedir que algunas personas se acerquen al lugar donde se desarrolla el acto protocolario.

Consideró que la intención sería evitar protestas durante el informe, aunque señaló que este tipo de medidas terminan exhibiendo la inconformidad existente entre colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la información incluida en los documentos, pues además de nombres y fotografías aparecen domicilios y referencias personales, entre ellas supuestos “acuerdos”.

“Los datos personales que sí, efectivamente, son parte de una base de datos del gobierno, los tienen en Finanzas, por ejemplo. Pero que definitivamente no son públicos, es un delito el uso que están dando a los mismos en sus listas”, afirmó.

En el caso de la propia activista aparecen referencias que rechazó. Una de ellas apunta a un supuesto conflicto personal con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, lo que consideró incorrecto al señalar que sus cuestionamientos han sido hacia su actuación como funcionario.

También negó haber recibido recursos para un supuesto movimiento propio y pidió que se aclare esa afirmación, además de comprobarse cualquier recurso público que se hubiera destinado para ese propósito.

Otro señalamiento que rechazó es el de una supuesta colaboración para desarticular a los colectivos de búsqueda en el estado. Explicó que durante los últimos 11 meses se ha alejado de parte de sus actividades de defensa de los derechos humanos debido a un proceso personal de duelo.

Por ello, calificó como “infame” que su ausencia en actividades con colectivos de búsqueda sea utilizada para relacionarla con una supuesta estrategia de desarticulación.

“Yo no tengo ‘mi’ movimiento. Toda función de la sociedad civil donde participo es colectiva”, sostuvo.

El tema también fue retomado por el Movimiento Feminista de Zacatecas, que difundió una imagen en la que identifica a Reyes Mugüerza y lo vincula con distintos episodios de protesta social, entre ellos movilizaciones de feministas, maestros, productores de frijol y madres buscadoras.

En la publicación, el colectivo acusa al funcionario de reprimir a quienes considera incómodos y cuestiona la respuesta de las autoridades frente a las distintas expresiones de protesta. Se trata de señalamientos hechos por el propio movimiento.

Para la activista, la situación forma parte de un escenario más amplio de confrontación con la sociedad civil, particularmente con colectivos de madres buscadoras y organizaciones feministas que durante los últimos años han exigido justicia, verdad y respeto a sus derechos.

También cuestionó que instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía no asuman una postura frente a este tipo de situaciones y llamó al Congreso del Estado a abordar el tema durante la glosa del quinto informe.

Consideró que las y los diputados deben pedir explicaciones sobre quién elaboró las listas, para qué fueron utilizadas y bajo qué criterios se manejó la información personal de quienes aparecen en ellas.