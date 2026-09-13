En Guadalupe se Vive la Transformación: Pepe Saldívar

Rinde su Segundo Informe de Gobierno

El Presidente Municipal de Guadalupe rinde cuentas a las y los ciudadanos. Pepe Saldívar cumple entregando finanzas sanas, viviendas, salud, infraestructura vial, deportiva y social.

En Guadalupe la transformación más que una aspiración, es una realidad, así lo demostró el Presidente Municipal Pepe Saldívar, durante la rendición de cuentas de su segundo informe de Gobierno ante la ciudadanía.

Contando con la presencia de cientos de ciudadanos, el edil agradeció y reconoció el trabajo coordinado que se lleva a cabo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el Gobernador de Zacatecas, David Monreal, para traer bienestar y progreso al municipio más importante del Estado en materia de vivienda, de salud y de economía.

“Hace un año mostramos resultados que transforman. Hoy, con hechos y con números, vengo a rendirles cuentas de lo que hicimos juntos durante este segundo año de gobierno para que Guadalupe viva la transformación”, aseguró.

Agregó que el cariño que la Presidenta de México le tiene a Guadalupe es evidente, pues con la llegada de las viviendas del Bienestar, el municipio se convirtió en el primero en el Estado y de los primeros a nivel nacional donde se construyeron y entregaron los primeros hogares, y esto fue gracias a que el cabildo de Guadalupe autorizó las donaciones de los terrenos en Ojo de Agua de la Palma y Villas de Guadalupe.

“Quienes jamás imaginaron poder tener una casa propia, hoy están accediendo a ella por medio del programa Viviendas para el Bienestar; pero, sobre todo, nuestro movimiento está haciendo justicia a quienes adquirieron créditos de Infonavit impagables en la época neoliberal”, indicó.

Asimismo, reconoció el apoyo por parte del Gobernador David Monreal, con quien en conjunto se lleva a cabo el programa de rehabilitación de vialidades, avenidas y carreteras en diversos puntos de la ciudad.

“La transformación se ve en cada calle rehabilitada, en cada luminaria en funcionamiento y en cada colonia con áreas reforestadas. Nuestras calles y avenidas también se están reencarpetando con la colaboración de los gobiernos de nuestro municipio y nuestro Estado, como la avenida Barones y la avenida Condesa, por mencionar dos ejemplos”, apuntó.

Destacó que gracias a las políticas públicas que se implementan en el municipio de atracción de inversión y facilidades para la construcción de nuevos centros comerciales, cotos habitacionales y otro tipo de edificaciones, Guadalupe ocupa el primer lugar en construcción y en apertura de empresas, por ende de empleos y de acuerdo al INEGI, es el municipio con la población económicamente más activa.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a seguir apoyando la cuarta transformación, pues los resultados son evidentes y se están viviendo en cada rincón del municipio de Guadalupe.

“Esto es nuestro movimiento: una transformación que ve primero por quienes más lo necesitan; una transformación que deja de lado el gasto del gobierno para orientarlo al pueblo; una transformación que reconoce y garantiza derechos fundamentales, como la educación y la justicia, en una prosperidad compartida”, concluyó.