Exige Daniel Romo a David Monreal que Atienda Crisis de Inseguridad en Huanusco

“La Seguridad no se Debe Politizar Jamás”

Por Benny Díaz

Página 24 Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, en entrevista colectiva, alzó la voz para exigir al gobierno del estado de Zacatecas “que asuma su responsabilidad y atienda de manera urgente la crisis de inseguridad en el tramo carretero que colinda con la comunidad de La Higuera, en el municipio de Huanusco, lugar donde se han intensificado los atracos violentos contra automovilistas y comerciantes”.

El primer edil manifestó que tan solo entre el domingo y el lunes pasados se registró la sustracción violenta de siete vehículos en dicho trayecto, de los cuales dos pertenecían a familias calvillenses que transitan diariamente por la zona debido a la estrecha relación comercial, cultural y familiar que une a ambas poblaciones.

Romo Urrutia reveló que, ante la desesperante situación, los alcaldes de Huanusco, Jalpa y Tabasco acudieron a él para suscribir una petición formal dirigida al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, sin embargo, la respuesta de las autoridades vecinas fue prácticamente nula y evasiva.

“¿Qué contestaron?, prácticamente que no van a hacer nada, en pocas palabras, no hubo una respuesta contundente o con acciones claras específicas, politizaron las circunstancias que se viven allá y la seguridad no se debe de politizar jamás. Estos municipios de los que hablo y que pertenecen a Zacatecas no son gobernados por Morena, de ahí que no les hagan caso”.

Puso como ejemplo la precaria situación de Huanusco, municipio que “cuenta con una amplia extensión territorial pero solo dispone de ocho elementos de policía municipal para vigilar a toda la población, sin que el gobierno estatal les brinde presupuesto extraordinario o refuerzos”.

Lamentó la falta de empatía para resolver carencias básicas en el tramo carretero, como la falta de señal telefónica e internet, “un problema de años que impide a los ciudadanos pedir auxilio ante un delito o emergencia, la violencia ha llegado al grado de que a las 6:00 o 7:00 de la tarde los comercios en La Higuera bajan sus cortinas por miedo”.

Dentro de su jurisdicción, el presidente municipal aseguró que ha implementado operativos y un puesto de control en los límites con Jáltiche de Arriba, coordinado con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de entablar diálogo con mandos militares de Calvillo y Jalpa, de igual forma, adelantó que busca alianzas con los tres municipios zacatecanos para gestionar la colocación de una antena repetidora que brinde cobertura celular a la zona.

Daniel Romo Urruta hizo una llamado a David Monreal Ávila, “para dejar de politizar la seguridad y tocar las puertas necesarias ante la federación a fin de establecer vigilancia permanente en la frontera con Aguascalientes”.