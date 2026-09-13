Ofrecen Asesoría Técnica y Jurídica Gratuita a Familias Afectadas por Explosión en Ojocaliente

Carecen de Dictámenes Estructurales y Avalúos Individualizados

Por Nallely de León Montellano

A casi dos semanas de la explosión ocurrida en Ojocaliente, familias afectadas aún esperan conocer con precisión el estado de sus viviendas y la magnitud de los daños, por lo que un grupo de profesionistas comenzó a organizar apoyo técnico y jurídico de manera voluntaria.

En este sentido, el abogado Jorge Rada Luévano hizo un llamado a ingenieros, arquitectos, peritos valuadores y especialistas para acudir a la zona afectada, realizar inspecciones y documentar las condiciones de los inmuebles.

La convocatoria surgió luego de que, según lo señalado por las propias familias, todavía no se habían realizado dictámenes estructurales ni avalúos individualizados que les permitieran saber si sus casas son seguras, qué daños presentan y cuánto podría costar su reparación.

El despacho ofreció brindar gratuitamente el acompañamiento jurídico, mientras que profesionistas de distintas áreas comenzaron a contactarles para sumarse a las labores.

Posteriormente, el despacho informó que ya recibió apoyo de trabajadoras sociales, un abogado y un equipo de psicólogas y psicólogos voluntarios que ofrecerán atención a las personas que lo necesiten.

También señaló que arquitectas, arquitectos, ingenieras e ingenieros se han acercado para participar en la evaluación de los daños y que se trabaja en organizar esta colaboración.

La intención, explicó Rada, es que las familias cuenten con respaldo técnico para exigir la reparación de los daños ocasionados por la explosión y no tengan que enfrentar solas las consecuencias.

“Ante una tragedia, la solidaridad también puede organizarse”, señaló el abogado al agradecer a quienes se han sumado al apoyo.