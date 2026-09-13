Somos uno Mismo, Gobierno y Pueblo Unido Jamás Será Vencido: Presidenta Claudia Sheinbaum

En Quintana Roo 486 mil 167 Personas Reciben los Programas Para el Bienestar

Destacó obras como la Línea de Carga del Tren Maya, el Puente Nichupté, el distribuidor vial Kukulcán y anunció la construcción de ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”. En salud destacó los Hospitales Generales de Chetumal y “Felipe Carrillo Puerto”; así como 187 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud.

Benito Juárez, Quintana Roo.- En Quintana Roo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 486 mil 167 personas de la entidad reciben algún Programa para el Bienestar a través de una inversión de 9 mil 241 millones de pesos (mdp) y recordó que el gobierno y el pueblo son uno mismo; por ello, unidos jamás serán vencidos.

“Que sepan que nunca vamos a traicionar al pueblo, que somos uno mismo, no se nos olvide: gobierno y pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva Quintana Roo!, ¡Que viva México!”, afirmó desde el Malecón Tajamar, en Benito Juárez, Quintana Roo.

Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que el total de beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Quintana Roo se distribuye de la siguiente manera: 116 mil 890 de la Pensión para Adultos Mayores, 23 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad, 9 mil 551 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 60 mil 617 que reciben la beca Benito Juárez en preparatoria, 23 mil 706 con Producción para el Bienestar, 27 mil 102 de Fertilizantes Gratuitos, 9 mil 489 de Sembrando Vida, 52 mil 917 familias que reciben Leche para el Bienestar; y 681 escuelas de Educación Básica y 100 de Educación Media Superior que recibieron recursos de La Escuela es Nuestra; además de las y los beneficiarios de los tres programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Resaltó obras como la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Puente Nichupté, la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la modernización del corredor vial Isla Blanca, el inicio de la construcción de 76 mil 200 nuevas Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de 202.1 mil créditos impagables y la entrega de 20 mil escrituras.

Además, destacó la construcción de dos Bachilleratos Nacionales en Benito Juárez y Playa del Carmen, junto con cinco ampliaciones; la construcción de ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y en proceso un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Playa del Carmen. Mientras que en materia de salud informó el avance del nuevo Hospital General de Chetumal, del Hospital General “Felipe Carrillo Puerto”, la transformación de la Clínica Hospital a Hospital General en Chetumal y anunció la construcción de una nueva Torre de Especialidades en Benito Juárez, así como de 187 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para ampliar la atención primaria de forma gratuita.

Enfatizó la inversión de 2 mil mdp para la limpieza de sargazo en las playas de Quintana Roo, así como acciones de justicia social, como la asignación de recursos directos a comunidades indígenas y afromexicanas, y la construcción de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del estado.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria y a todo su Gabinete por el apoyo otorgado para la construcción de la paz en la entidad, la inversión en infraestructura hospitalaria –que le permitió a la entidad tener tercer nivel de atención por primera vez– y obras de infraestructura como el Puente Nichupté, inaugurado este año.