Aguascalientes Recibe Reconocimiento Nacional por su Trabajo a Favor de las Familias

La Secretaría de la Familia (SEFAM) recibió un reconocimiento durante el 6.º Encuentro de Ciudades Familiarmente Sostenibles por el trabajo que realiza para fortalecer a las familias e impulsar políticas públicas que atienden sus necesidades.

“Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando por las familias de Aguascalientes. Detrás de cada programa, cada taller y cada atención hay una familia que merece ser escuchada, acompañada y tomada en cuenta. Nuestro compromiso es seguir construyendo políticas públicas que pongan a las familias en el centro”, expresó la secretaria de la Familia, Norma Guel Saldívar.

La distinción reconoce las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para colocar a las familias en el centro de las decisiones públicas, fortalecer los vínculos entre sus integrantes y generar herramientas que les permitan afrontar los retos de las distintas etapas de la vida.

A través de SEFAM, Aguascalientes ha consolidado una estrategia que se traduce en programas y acciones dirigidos directamente a las familias. Entre ellos destacan CAOFAM, Familias Gigantes, Familias Reintegra, Mi Boda Gigante y las Jornadas Construyendo Gigantes, que brindan orientación, acompañamiento y herramientas para fortalecer la convivencia, la comunicación y los vínculos familiares.

Durante el encuentro organizado por el Instituto de Análisis de Políticas Familiares (IAPF) en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, se destacó también la importancia de sumar esfuerzos entre gobiernos, municipios, instituciones y organizaciones para compartir experiencias y generar estrategias que permitan construir ciudades donde las familias puedan desarrollarse, convivir y crecer juntas.