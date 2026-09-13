Rodrigo González Conquista Bronce en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

El arquero aguascalentense Rodrigo González de Alba conquistó la medalla de bronce en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, en la modalidad de compuesto, celebrada en Coahuila, donde subió al podio en su primera participación en una Final de Copa del Mundo.

Esta competencia reúne a los mejores arqueros del circuito mundial y en ella Rodrigo demostró su nivel competitivo al imponerse 149-147 al colombiano Pablo Gómez en el duelo por la medalla de bronce.

Con este resultado, Rodrigo González de Alba suma un nuevo logro internacional a su trayectoria y contribuye al éxito de la delegación mexicana, poniendo nuevamente en alto el nombre de Aguascalientes y de México en una competencia de primer nivel mundial.