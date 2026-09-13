Tere Jiménez y Aurora Jiménez Acercan Apoyos Alimenticios a más de mil Familias de San Francisco de los Romo

“Seguiremos Trabajando de la Mano con Nuestra Gente”

La gobernadora invitó a las familias a acercarse a las dependencias para acceder a programas de apoyo para el campo, emprendimiento, becas y adultos mayores. Aurora Jiménez indicó que el DIF Estatal mantiene un trabajo cercano a las familias, con acciones que buscan acompañarlas y responder a sus necesidades.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y Aurora Jiménez, primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal, llevaron apoyos alimenticios a más de mil familias de San Francisco de los Romo, refrendando el compromiso del Gobierno del Estado de estar cerca y responder de manera oportuna a sus necesidades.

“Cuando apoyamos a una familia también contribuimos a que en su hogar exista un poco más de tranquilidad. En Aguascalientes seguiremos trabajando de la mano con nuestra gente, escuchando sus necesidades y estando presentes cuando más nos necesitan”, expresó la gobernadora.

Durante el encuentro, Tere Jiménez invitó a las familias a acercarse a las distintas dependencias del Gobierno del Estado para conocer y acceder a los apoyos disponibles en áreas como el campo, emprendimiento, becas y atención para adultos mayores, entre otros programas.

Por su parte, Aurora Jiménez destacó que desde el DIF Estatal se trabaja con sensibilidad y cercanía para acompañar a las familias, especialmente en los momentos en que requieren un respaldo.

“En el DIF creemos en estar cerca, en escuchar y en tender la mano. Estos apoyos alimenticios llevan consigo algo muy importante, el mensaje de que las familias no están solas y de que seguiremos trabajando con corazón para acompañarlas. Lo hacemos con mucho gusto y les agradecemos que estén con nosotros, los queremos mucho”, señaló.

Al dar la bienvenida, Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo, agradeció la presencia de la gobernadora Tere Jiménez y de la presidenta del DIF Estatal; destacó la importancia de sumar esfuerzos para responder a las necesidades de las familias del municipio.

“Desde el gobierno municipal sabemos que detrás de cada apoyo hay una historia y una familia que necesita sentirse acompañada, porque cuando llega a un hogar representa apoyo, tranquilidad y la certeza de que no están solos. Mediante este programa se benefician alrededor de mil familias”, expresó.

También estuvieron presentes Bety Montoya, diputada local; Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal; Osvaldo Alonso Serrano, director de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Estatal; y Sandra Elizabeth Lugo Pérez, beneficiaria.