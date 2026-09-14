Antes de Rescate Financiero de la UAZ, se Deben Revistar sus Nóminas: Puente

Lamenta Cancelación de la Presa Milpillas

Por Nallely de León Montellano

El diputado federal con licencia Carlos Puente sostuvo que Zacatecas debe presentar proyectos claros y registrados ante la Secretaría de Hacienda si busca obtener mayores recursos federales para 2027, y cuestionó que se pretenda solicitar más presupuesto sin antes garantizar que pueda ejercerse.

Al hablar sobre las posibles reasignaciones durante la discusión del Paquete Económico 2027, explicó que primero deberá aprobarse la Ley de Ingresos para conocer con qué recursos se contará y, posteriormente, revisar qué modificaciones pueden realizarse al gasto.

Recordó que en años anteriores los legisladores podían gestionar recursos adicionales para los estados mediante distintas vías, pero señaló que el esquema cambió y ahora es necesario contar con proyectos registrados y sustentados para que las asignaciones tengan un destino definido y no terminen en subejercicios.

Sobre la posibilidad de obtener recursos adicionales para Zacatecas, consideró que el estado debe identificar con anticipación las necesidades y presentar proyectos que puedan ser respaldados durante la discusión presupuestal.

En el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dijo que antes de hablar de un rescate financiero se debe revisar la situación interna de la institución, particularmente sus nóminas, para determinar qué recursos necesita realmente.

“Primero tiene que sanearse hacia adentro”, señaló, al considerar que debe existir transparencia sobre quiénes reciben un salario y cuáles son sus funciones dentro de la universidad.

Puente también lamentó que Zacatecas haya perdido la posibilidad de concretar la presa Milpillas, al considerar que representaba una inversión cercana a 9 mil millones de pesos y una oportunidad para atender la disponibilidad de agua en el estado.

Cuestionó que la entidad pueda darse el lujo de renunciar a una obra de ese tamaño y advirtió que Zacatecas difícilmente tendría recursos propios para aportar una cantidad similar a un proyecto de infraestructura hidráulica.

“¿Cómo estamos renunciando a nueve mil millones de pesos? ¿De veras nos sobra tanto?”, cuestionó.

El legislador con licencia consideró que la falta de acuerdos terminó por frenar un proyecto que, desde su perspectiva, podía darle mayor viabilidad y sustentabilidad al estado.

En otro tema, informó que el Partido Verde ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma electoral aprobada en Zacatecas y señaló que estarán atentos a la resolución correspondiente.