El MDMZ Llama a Mantener la Defensa de la Soberanía Nacional

El Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas (MDMZ) realizó un conversatorio sobre la defensa de la soberanía nacional, como parte de las actividades previas a la conmemoración de la Independencia de México.

El encuentro se llevó a cabo en el histórico edificio del Comité Democrático, espacio identificado con las luchas del magisterio disidente en Zacatecas. Durante la jornada, docentes y participantes recordaron movilizaciones emprendidas en años anteriores, entre ellas la oposición a la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y a la reforma educativa de 2013.

Las intervenciones también abordaron las condiciones actuales del magisterio y la necesidad de mantener la defensa de una jubilación digna, mejores condiciones salariales y el carácter público de la educación.

El conversatorio contó con la participación del ingeniero Gilberto del Real Rueda, el licenciado Carlos García Murillo, la maestra María Socorro Estrada, el maestro Ruperto Ortiz, el psicólogo Martín Letechipia y el compañero Ricardo Cabral, con Víctor Manuel Fernández como moderador.

Durante el encuentro se hizo una reflexión sobre el origen y significado de la soberanía nacional, así como sobre la importancia de que el país mantenga la capacidad de decidir sobre sus asuntos sin intervenciones extranjeras.

El MDMZ aprovechó el espacio para reivindicar las luchas sociales y sindicales que ha encabezado el magisterio zacatecano, al considerar que la defensa de los derechos laborales y de la educación pública forma parte también de la defensa de la soberanía del país.

Las actividades se desarrollaron en el marco de las fechas patrias del 15 y 16 de septiembre, pero también como un ejercicio de memoria sobre las movilizaciones que han marcado al magisterio democrático en Zacatecas.