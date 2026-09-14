Expo Ferias de Migrantes son Todo un Éxito: Reyes Millán

“Vamos por Buen Camino”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), dijo que las expo ferias de migrantes han sido exitosas, a causa de la importancia que ellas tienen en términos de atracción de inversiones.

Reyes Millán dijo que la última, en número la séptima, se desarrolló en el Palacio de Convenciones a principios de este mes, luego de que contara con una gran organización, de modo que a partir de ella se dio una inversión conjunta por 210 millones de pesos.

“Es posible que a ella se añadieran otros 100 millones de pesos más en inversión, lo que indica vamos por buen camino, unido al tema de las remesas productivas para el caso del proyecto 2X1, expo ferias y el fortalecimiento de los sectores productivos en campo y comercio”, destacó.

El titular de la dependencia dijo que tal hecho permite la acumulación de más de 326 millones de pesos de inversión conjunta, “lo que ha motivado a muchos más de ellos para que se sumen a tales proyectos”.

“El recurso que envían nuestros paisanos cada año ha permitido el impacto en más de 400 mil personas, lo que es un número importante más allá de esos fondos, al incidir en el campo, la infraestructura educativa, social, comunitaria y otras, luego de 23 años de existencia del Sezami”.

Deportaciones

En otro aspecto, aseguró que durante el trimestre julio-septiembre han sido deportados de Estados Unidos cuando menos mil 100 zacatecanos y zacatecanas que se hallaban en situación de irregularidad en su residencia.

Reyes Millán precisó que la cifra anterior se deriva de los análisis realizados al respecto por el Instituto Nacional de Migración (INM), que arrojan que se ha deportado a esas personas durante ese lapso.

El funcionario dijo que, en todos los casos, se trató de una “deportación asistida, provocado por diferentes factores que, comparados con los trimestres de años anteriores, representan que estamos en los mismos números, pero que de todas maneras, dichos registros requieren mayor análisis al respecto”.

Admitió que, en efecto, “mil 100 personas es ya una cifra de relevancia, pero para el resto de los meses es cuando se detectan ciertas variaciones (al alza o a la baja) sobre ese presupuesto”.

El titular de Sezami dijo que, para ejemplificar los hechos, el INM realiza, encima de todo ello, un “cierre fiscal diferente”.

“Esa determinación fiscal se diferencia de la nuestra porque mientras que ellos la realizan en septiembre, nosotros la realizamos en otras fechas sin que al respecto haya aumentos considerables o alarmantes que generen acciones de relevancia”.

Sin embargo, dijo que cualquier tema de deportación siempre será complicado, delicado en números “sin que detectemos deportaciones masivas”.