Gobierno Federal Informará Sobre Resultados del Acopio de Frijol: Gerardo Luis Cervantes

“Estamos muy Atentos a las Negociaciones al Respecto”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El titular de Secampo, Gerardo Luis Cervantes Miramontes, dijo que es el gobierno federal es el encargado de dar a conocer los resultados generales del proyecto de acopio de frijol en el estado para 2026.

Cervantes Miramontes destacó que ese “es un tema federal, administrado y ejecutado por Alimentación para el Bienestar, por lo que el desarrollo de ese proyecto debió ser para este 2026, pero será para el 2027”.

Expresó que, al momento, todavía no se cuenta con la información relativa al proyecto de este año “o de cómo es que éste pueda quedar en el año próximo a concluir”, dijo.

Contrario a ello, dijo que el gobernador realiza su parte, “hemos estado muy atentos a las negociaciones al respecto, incluidas las reglas de operación y todo lo que ello conlleva”.

Sobre las Granizadas

Sobre las lluvias recientes en el estado, indicó que se atienden las anegaciones que, a causa de las recientes lluvias, han ocurrido en diversos puntos del estado, al afectar cultivos.

“Dentro de Secampo, contamos con un programa emergente con la idea de atender a todos los afectados, principalmente con fertilizante porque cuando hay daño a los cultivos es cuando aún se pueden reactivar los mismos”.

De la misma manera, refirió que hay diversos puntos de la geografía estatal que han sido afectados por la sequía, la que fue fatal al darse en promedio alrededor de 40 días, pero “también tuvimos la presencia de lluvias de modo que algunos cultivos se sembraron en oportunidad y se han desarrollado a buen tiempo”.

Explicó que, en el caso de algunos cultivos de maíz, el agua fue benéfica mientras que en otros puntos “no se pudo dar”.

Pese a lo anterior se monitorea a todas esas zonas, en espera de que haya mayor beneficios que perjuicios, pese a lo cual en áreas como Río Grande y Cañitas hubo afectaciones.

“En general explicó que este año fue bondadoso a pesar de los temporales y debido a que históricamente, el agua nos ha sido favorable pese a lo cual, hay que esperar la conclusión del ciclo agrícola”.