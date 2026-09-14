Llama José Narro a Respetar las Reglas y Confía en que la Decisión Favorecerá al Proyecto de Transformación

Descarta Abandonar Morena o Recurrir al Chantaje Político

Zacatecas, Zac.- El diputado José Narro Céspedes hizo un llamado a respetar las reglas establecidas por Morena para la definición de quien habrá de encabezar los trabajos de la transformación en Zacatecas y pidió que el proceso se conduzca con equidad, transparencia y sin presiones externas.

Durante una entrevista, Narro informó que recientemente sostuvo una reunión con la dirigencia nacional de Morena para dar seguimiento al proceso interno y señaló que, hasta el momento, no existe una definición oficial sobre quién será la persona que encabece este proyecto en Zacatecas.

El legislador recordó que quienes participaron en el proceso suscribieron acuerdos para realizar una contienda respetuosa, austera y alejada del derroche de recursos. En ese sentido, destacó que su equipo ha optado por mantener una campaña “más de pecho a tierra”, privilegiando el contacto directo con la ciudadanía y el trabajo territorial.

Narro Céspedes manifestó su preocupación ante señalamientos sobre actividades que, desde su perspectiva, podrían contravenir los acuerdos establecidos por el partido, particularmente el uso de estructuras públicas o la entrega de apoyos con fines políticos.

“La unidad se construye respetándonos y respetando las reglas del juego”, sostuvo.

El diputado también consideró necesario preservar la equidad en el proceso y evitar que actores externos intervengan para favorecer a alguno de los perfiles participantes. Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de respeto hacia las decisiones que corresponden a la ciudadanía y al partido.

Respecto a sus posibilidades, José Narro señaló que su trayectoria y presencia han sido reconocidas en diferentes ejercicios de medición y recordó que en el proceso de 2021 participó en encuestas internas en las que, de acuerdo con lo expresado durante la entrevista, obtuvo resultados favorables.

Por ello, dijo confiar en que la medición que realice Morena permitirá conocer con claridad quién cuenta con el mayor respaldo y evitará cualquier intento de manipulación.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar esa encuesta”, afirmó.

Narro Céspedes reiteró que su objetivo es encabezar los trabajos como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, pero dejó claro que su apuesta no está basada en intereses personales, sino en la continuidad de un proyecto político y social que, afirmó, ha construido durante décadas junto con distintos sectores de Zacatecas.

En este sentido, descartó abandonar Morena o recurrir al chantaje político para obtener una posición. Señaló que permanecerá dentro del proyecto y que el interés superior debe ser el bienestar del pueblo de Zacatecas y la consolidación de la Cuarta Transformación.

Finalmente, hizo un llamado a que todos los participantes actúen con responsabilidad y contribuyan a construir la unidad después de la definición.

“Vamos a ganar, pero si esto no sucediera así, vamos a seguir firmes”, expresó, al reiterar que su compromiso con Morena y con el proyecto de transformación está por encima de cualquier interés personal.

Para José Narro, el momento exige altura de miras, respeto a las reglas y una decisión que permita a Morena llegar unido y fortalecido a los próximos desafíos políticos de Zacatecas.