“Unos Cuantos”, Quienes Optaron por Frenar el Proyecto de Milpillas: David Monreal

“No es el Pueblo ni el Gobierno ni Científicos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El gobernador David Monreal consideró lamentable que se haya frenado el proyecto Milpillas, lo que refiere se trata de un plan complejo en el que “si uno no quiere, no procede y aun cuando se trata de una gran necesidad social, es posible que el problema se herede a las sucesivas generaciones venideras en lo que se refiere a su irresolución”.

Monreal Ávila dijo que dicho proyecto estuvo destinado a representar uno de los más grandes procedimientos hídricos en la materia, en lo que se refería a su capacidad de almacenamiento a nivel nacional.

Indicó lamentar el hecho y advirtió que todo lo que se relaciona con la cosecha de agua es virtuoso, e indicó “mantenerse como fiel defensor del proyecto: lo soy además de serlo de la democracia, pero en mi movimiento lo somos también de muchas libertades, tantas que se confunden con el libertinaje”.

Añadió además que la cancelación de Milpillas es un claro ejemplo de tales arbitrariedades, pues a “su desarrollo no se opusieron las grandes mayorías de las comunidades, porque no es el pueblo ni tampoco fue el gobierno (que se opusieron) a Milpillas, pero tampoco lo hicieron los científicos”, detalló.

Más adelante dijo que todo mundo “coincidía de manera favorable en el mismo” y poco después manifestó que habrían sido “unos cuantos quienes optaron por no ejecutarlo.

“Y…yo no sé si en el plan ejecutivo sea que el 100 por ciento esté de acuerdo porque si eso es, seguramente nunca, nunca se haría porque bastaría con uno, para que no se haga.

“Entonces, si ese es el plan, la verdad es que es complejo, porque mientras no haya un alineamiento de operación para iniciar la ejecución o una determinación, habría que respetar y seguir convenciendo a todos”.

Dijo no saber si el problema, al que él mismo llamó proyecto, se heredaría por consiguiente a la próxima y a la próxima y a la próxima generaciones, aun cuando el agua es una necesidad.

“Yo ya dije mucho que dentro de gobierno estatal, nosotros no tenemos la capacidad de llevar a cabo un proyecto similar (por nueve mil 500 millones de pesos), por lo que se ejecución financiera iba a correr a cargo de la federación, pero en la necesidad que se tiene, sí era uno de los más importantes para nosotros”.

Explicó que es por ese motivo que gobierno estatal construye jagüeyes, pequeñas represas, estanques y pequeñas presas para guardar el agua en un lugar que sufre estrés hídrico.