Más Niñas y Niños Aprenderán Inglés; Amplían la Enseñanza del Idioma en las Escuelas

Estrategia El Gigante Bilingüe

Alrededor de 100 docentes de preescolar y primaria recibieron nuevas plazas para impartir clases de inglés, como parte de la estrategia El Gigante Bilingüe. Esta medida fortalece la presencia de maestras y maestros de inglés en las escuelas públicas y brinda mayor estabilidad laboral.

Para que más niñas y niños de Aguascalientes tengan la oportunidad de aprender inglés desde pequeños, el Gobierno del Estado fortalece la enseñanza de este idioma en las escuelas públicas con la entrega de nuevas plazas para maestros que imparten esa lengua.

Como parte de la estrategia El Gigante Bilingüe que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, alrededor de 100 maestras y maestros de inglés de preescolar y primaria recibieron sus plazas, lo que fortalece la presencia de docentes de inglés en las escuelas y favorece la continuidad de las clases para las y los estudiantes.

Además de aumentar el número de niños que podrán tener acceso al aprendizaje de este idioma, la entrega de nuevas plazas también permite que más docentes cuenten con una mayor estabilidad y certeza laboral.

El teacher Salvador Dávila Dueñas reconoció el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la educación y agradeció su apoyo para que hoy puedan contar con una plaza formal.

“Es un gusto compartir el beneplácito que nos embarga a los maestros de inglés porque cristalizamos un sueño por el que luchamos por muchos años. Gracias a nuestra gobernadora por esta basificación; con el Gigante Bilingüe vamos a consolidar a Aguascalientes como el mejor estado de la República en cuanto a la enseñanza del idioma inglés”, sostuvo Dávila Dueñas.

El proceso para la entrega de nuevas plazas a maestras y maestros de inglés estuvo a cargo del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), con la participación de representantes de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bajo un esquema de coordinación y transparencia.

La estrategia El Gigante Bilingüe ya muestra avances en las escuelas del estado. Actualmente, el 96 por ciento de las primarias públicas cuenta con clases de inglés, mientras que en las secundarias la cobertura llega al 100 por ciento.

Con estas acciones, Aguascalientes avanza en la formación de niñas, niños y adolescentes con mayores herramientas para su desarrollo académico y para las oportunidades que encontrarán a lo largo de su vida.