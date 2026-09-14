Niñas y Niños de Santa Isabel ya Tienen un Parque Para Jugar y Divertirse; Tere Jiménez Entrega Nuevo Espacio en Pabellón de Arteaga

Y Realizan Jornada de Reforestación

La reforestación contempla 400 ejemplares de fresnos, mezquites, jacarandas y otras especies, con participación de ciudadanía, empresas y gobierno. El parque cuenta con espacios creados para la convivencia familiar y la práctica deportiva, incluida una cancha de futbol rápido.

Contar con un parque donde sus hijas e hijos pudieran jugar, hacer deporte y disfrutar al aire libre era una de las peticiones más sentidas de las familias de la colonia Santa Isabel, en Pabellón de Arteaga. Hoy, esa petición ya es una realidad.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó un nuevo espacio creado para que niñas, niños, jóvenes y familias de esta zona tengan un punto de encuentro cerca de sus hogares donde puedan divertirse, convivir y disfrutar de su comunidad.

“Queremos que las familias de Pabellón de Arteaga tengan espacios dignos, bonitos y pensados para convivir. Este parque es de todas y todos; queremos que aquí jueguen nuestras niñas y niños, que los jóvenes hagan deporte y que las familias tengan un lugar para encontrarse y pasar tiempo juntas”, expresó Tere Jiménez.

Como parte de este nuevo espacio, también se puso en marcha una jornada de reforestación con la plantación de 400 árboles, entre fresnos, mezquites y jacarandas, para crear un entorno más verde y agradable para quienes visiten el parque.

Sarahí Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, informó que en esta tarea participarán ciudadanía, empresas y gobierno, sumando esfuerzos para plantar especies adecuadas para las condiciones de la zona.

El secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, destacó que la construcción del parque responde directamente a una petición de las familias de Santa Isabel y de la presidenta municipal de Pabellón de Arteaga.

Detalló que el nuevo espacio cuenta con cancha de futbol rápido, áreas para el juego y la recreación, así como infraestructura para que habitantes de distintas edades puedan aprovecharlo.

“Esta era una obra muy solicitada por la alcaldesa y por las familias de la zona. Hoy estamos cumpliendo esa petición y entregando un lugar que será para el disfrute de toda la comunidad”, señaló.

La presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por escuchar una petición que era importante para las familias de esta colonia.

“Para Pabellón de Arteaga es un día muy especial. Este parque representa un espacio para nuestras familias, para nuestros niños y para toda la comunidad. Agradecemos a la gobernadora Tere Jiménez por escuchar a nuestro municipio y hacer posible este lugar”, expresó.

A nombre de las familias, Nataly García Nieto, vecina de Santa Isabel, destacó lo que significa contar por primera vez con un espacio de este tipo en su colonia.

“Les agradecemos por hacer realidad este nuevo parque, porque este espacio cambia por completo la dinámica de nuestra comunidad. Hoy vemos que los compromisos se cumplen con hechos”, señaló.

Tras el corte del listón, niñas, niños y familias comenzaron a disfrutar del nuevo Parque Santa Isabel, ubicado en Calle Real de Asientos, esquina con Calle Real de Zacatecas. Posteriormente, autoridades y habitantes de la zona participaron en el arranque de la reforestación.

Así, una petición de las familias de Santa Isabel hoy se convierte en un lugar para jugar, convivir y crecer en comunidad.

Acompañaron a la gobernadora Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, diputado presidente de la Comisión de Obras Públicas del H. Congreso del Estado, y Heriberto Gallegos Serna, diputado local.