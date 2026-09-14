Policía Estatal Ofrece Acompañamiento Para Realizar Traslados de Dinero de Forma Segura

Servicio Gratuito

Cualquier ciudadano puede solicitar acompañamiento policial para trasladar dinero, sin importar la cantidad, con una llamada al 911. En lo que va del año, la Policía Estatal ha realizado 325 traslados seguros para usuarios de distintas instituciones bancarias.

¿Necesitas retirar o trasladar dinero y te preocupa hacerlo por tu cuenta? La Policía Estatal de Aguascalientes cuenta con un servicio gratuito de acompañamiento para quienes requieren trasladar valores desde una institución bancaria. Solicitarlo es sencillo: basta con llamar al 911.

Este apoyo está disponible para cualquier ciudadano, sin importar la cantidad de dinero que vaya a trasladar. No es necesario proporcionar el monto y el servicio se brinda de manera gratuita, con la participación coordinada de los diferentes grupos operativos de la Policía Estatal.

La estrategia tiene como objetivo brindar mayor seguridad y confianza a la ciudadanía al momento de realizar movimientos bancarios. Su efectividad se refleja en los 325 apoyos de traslado seguro que se han realizado durante este año a usuarios de distintas instituciones bancarias en el municipio capital.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que, debido a la respuesta positiva que ha tenido este esquema, el servicio continúa vigente para la población que lo necesite.

Durante los acompañamientos participan integrantes del Grupo Motorizado Dragones, quienes mantienen comunicación permanente con el C5i para fortalecer la operación mediante vigilancia en tiempo real a través de las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Además de este servicio, la Policía Estatal mantiene recorridos de vigilancia en el exterior y los alrededores de sucursales bancarias y cajeros automáticos, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo y brindar mayor seguridad a quienes realizan operaciones financieras.

Si necesitas trasladar dinero antes o después de acudir al banco, recuerda que no tienes que hacerlo solo. Puedes solicitar el acompañamiento gratuito de la Policía Estatal con solo llamar al 911.