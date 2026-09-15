Asegura Le Roy que Habrá “Otoño Exitoso en Materia de Atracción de Inversiones”

Con “dos Magnos Eventos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo (Secturz) en Zacatecas dijo que “el próximo Festival de Teatro de Calle y la posterior festividad de Día de Muertos, garantizan un otoño exitoso en materia de atracción de inversiones a la capital”.

Barragán Ocampo dijo que la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) fue de enorme éxito y que este martes, Zacatecas celebra el 216 aniversario de la ceremonia del Grito de Independencia en Plaza de Armas.

“Faltan todavía algunas corridas de toros, a realizarse los días 16 y 20 de septiembre, lo que cierra con broche de oro la Fenaza, además, la presentación del grupo Il divo, este domingo 20, que rubricará con broche de oro la Fenaza”.

Roy Barragán añadió que, en medio de ese tipo de hechos, Zacatecas gozará de un excelente Festival de Teatro de Calle 2026, que “este año será espléndido al realizarse del 9 al 17 de octubre”.

Pero dentro de los eventos de relumbrón, paralelamente a dicho festival concurrirá aquí la carrera Panamericana.

“Son dos magnos eventos que serán de enorme éxito en materia de atracción de inversiones para la ciudad, a la par de realizarlos de manera conjunta con el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) en la parte artística.

“Se trata de eventos con sinergia, debido a que todos estos corredores, ante la llegada de las familias, permitirán un disfrute espléndido de todos ellos, pues tengo entendido que el Festival de Teatro de Calle es el único que se realiza bajo ese formato en Latinoamérica”, dijo.

La Guelaguetza

Por último, dijo que como colofón a ese hecho, en Zacatecas se celebrará a principios de noviembre el Festival del Día de Muertos, con la presentación de la Guelaguetza de Oaxaca como invitado principal de este año, gracias a las gestiones de Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del SEDIF.

El secretario de Turismo dijo que en la capital del estado hay muchas personas que conocen de oídas la festividad y “nunca en su vida la han podido presenciar, pero esta vez llegan ocho delegaciones con la participación de 500 personas, evento que nadie se puede perder.

“Hoy lo podrán ver en Zacatecas todos ellos, de modo que en días pasados estuvo aquí una delegación para realizar el scouting de nuestras plazas y otras más”, afirmó.