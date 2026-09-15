Desconocen Usuarios del Parque Arroyo de la Plata el Proyecto Integral de Remodelación

Piden que no Cierre por Completo por Obras y se Reforeste

Por Nallely de León Montellano

Usuarios del Parque Arroyo de la Plata pidieron al Gobierno del Estado que les presente el proyecto integral de remodelación antes de que comiencen los trabajos, pues hasta ahora desconocen con precisión qué áreas serán intervenidas, cuánto tiempo durará la obra y cómo podrán continuar utilizando el espacio.

Jesús Robles Hurtado, presidente del colectivo Parque Arroyo de la Plata, explicó que hace aproximadamente dos meses tuvieron un acercamiento con autoridades para hablar sobre la remodelación y, en ese momento, quedaron conformes con lo planteado. Sin embargo, posteriormente no recibieron información detallada sobre el proyecto.

La incertidumbre aumentó luego de que trabajadores del parque les informaran que sería cerrado para dar paso a las obras, por lo que los usuarios decidieron solicitar nuevamente información a las autoridades.

Una de sus principales preocupaciones es que el cierre total afecte a las personas que utilizan diariamente el parque para hacer ejercicio, pero también a quienes lo atraviesan como parte de sus recorridos hacia el trabajo u otros destinos.

Robles Hurtado estimó que alrededor de tres mil personas acuden diariamente al parque, aunque lo hacen en distintos horarios y para diferentes actividades. Por ello, planteó que, si es necesario realizar cierres, los trabajos puedan ejecutarse por etapas para mantener algunas áreas disponibles.

“No estamos en contra de la remodelación”, aclaró, al señalar que los usuarios están dispuestos a buscar alternativas y colaborar con las autoridades, siempre que primero conozcan el proyecto y puedan participar en las decisiones que afectarán el uso del espacio.

Entre las mejoras que consideran necesarias se encuentra la atención de las descargas de agua que deterioran algunas áreas del parque, además de acciones para mejorar la seguridad. Los usuarios también señalaron que parte del equipamiento deportivo tiene alrededor de 30 años y requiere renovación.

Conrado Valdés de la Cruz, otro de los usuarios, destacó que el parque también funciona como una ruta de paso para personas que se trasladan por la zona, debido a la falta de banquetas adecuadas en algunos puntos de los alrededores.

También pidió que cualquier intervención contemple la conservación de los árboles y, de ser posible, una mayor reforestación, al considerar que el área representa uno de los principales espacios naturales para quienes viven en Zacatecas y Guadalupe.

Otra de las usuarias señaló que la falta de información ha generado incertidumbre entre quienes acuden regularmente al lugar, pues desconocen cómo se desarrollarán los trabajos y qué espacios permanecerán disponibles.

Los integrantes del colectivo insistieron en que antes del cierre se les informe cómo quedará el parque, cuánto tiempo durarán las obras, qué presupuesto se destinará y de qué manera se garantizará que deportistas, trabajadores y demás usuarios puedan continuar realizando sus actividades.

La petición, dijeron, no es frenar la remodelación, sino conocerla y participar en el proceso para evitar que una obra destinada a mejorar el parque termine dejando sin espacio a quienes lo utilizan diariamente.