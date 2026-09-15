Prepara Cozcyt Convocatoria Para la Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología

Se Realizará en Noviembre

Por Gabriel Rodríguez Piña

Hamurabi Gamboa Rosales, titular del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), informó la realización de la jornada estatal de ciencia y tecnología a desarrollarse en Zacatecas en el mes de noviembre, dirigida a los jóvenes científicos y tecnólogos de la entidad a partir del 9 y hasta el 27 de ese mismo mes mediante la participación de diversos especialistas.

Gamboa Rosales añadió que en breve se darán a conocer los lineamientos para que los interesados puedan inscribirse en las plataformas del Cozcyt, con el fin de generar vínculos de relación entre escuelas e investigadores, para a partir de ello, generar constancias y listas de asistencia.

“Adicionalmente, estamos preparando para el próximo 30 de septiembre las clases masivas en inteligencia artificial, robótica, mecatrónica, matemáticas e historia, a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Por tal motivo, en las 32 entidades a nivel nacional, esa jornada estará dedicada a la difusión masiva de ese tipo de conocimientos científicos como parte de la Feria Nacional de la Divulgación “con clases masivas”.

Previo al evento, este jueves 17 el Cozcyt habrá de coordinarse con los institutos tecnológicos federales y estatales, sin olvidar a las universidades politécnicas con el fin de divulgar a la ciencia y la tecnología para llevarla a la plaza pública.

Trascendió que en lo referente a los temas y trabajos de humanidades, ciencia, tecnología e Innovación, estos se darán bajo una perspectiva de género, con enfoque ecológico y responsabilidad social.

Gamboa Rosales precisó que se trata, además, de acercar a las instituciones de educación superior y centros de investigación con las de nivel básico y medio superior, así como a la sociedad en general, a fin de generar un espacio de encuentro y aprendizaje.

De igual manera, “se facilitan los escenarios de divulgación en los que asociaciones, instancias de gobierno y empresas puedan compartir conocimientos y experiencias con especialistas”.

Los ponentes desarrollarán actividades abiertas al público general en diversas instituciones educativas y subsedes mediante talleres, conferencias, recorridos a laboratorios, cine científico, observaciones astronómicas, concursos y exposiciones, entre otras actividades de divulgación.