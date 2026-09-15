Recuperamos el Zacatecas de Hace 35 Años: Reyes Mugüerza

PIB del Estado Creció 4.6% en 2025, Afirma sin Ruborizarse

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de señalar que el último quinquenio del gobierno de David Monreal (2021-2026) ha sido exitoso, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Rodrigo Reyes, aludió a lo que él mismo denominó los índices de seguridad y estabilidad económica que rigen los destinos de la entidad zacatecana, durante La Informativa de este lunes en palacio de gobierno, a los que calificó como “positivos al haber permitido tener en este momento otro Zacatecas”

Luego de llamarlos botón de muestra de los logros alcanzados por Monreal Ávila en ambas materias, Reyes Mugüerza aludió “al cambio que en cinco años ha sido profundo y visible, por lo que tenemos ya otro (estado de) Zacatecas”, subrayó.

Se refirió a la administración estatal, de la que dijo “habría estado detrás de tales logros” y que dicho desarrollo se debe “principalmente a la comunión social y a la participación de la ciudadanía”, como ejes transformadores de dichos procesos.

Advirtió además que, “luego de 35 años (1991-2026 en medio de los gobiernos del PRI-PRD-PRI), el actual régimen habría logrado recuperar al Zacatecas de hace 35 años, más tranquilo y con más paz, debido que el número de homicidios disminuyó de manera drástica hasta descender 96 por ciento menos que en 2021”.

Al hacer alusión a que fueron todos años en los que habría gobernado el neoliberalismo económico (sin excluir de esos 35 años al hermano del gobernador, Ricardo Monreal por el PRD, 1998-2004), Reyes Mugüerza calificó como un logro la reducción en los índices negativos de seguridad y luego aludió a las jornadas de paz, bienestar y progreso.

Sobre esto último, aludió a la realización de 25 de ellas, en beneficio de más de siete mil personas, en las que se ha dado atención a servicios médicos, atención de delitos cibernéticos, reparación de electrodomésticos, promoción de valores y otros.

La Atención Social

Añadió posteriormente que se realizaron 35 jornadas de intervención en escuelas, en beneficio de cuatro mil personas, entre estudiantes, personal, docentes, madres y padres de familia y 42 jornadas de proximidad social, en beneficio de 26 mil 480 personas, de las cuales, 15 mil 405 son mujeres.

Todo lo anterior, con el fin de prevenir la delincuencia en el territorio estatal y de cinco años a la fecha

“Una Economía Sana”

Para concluir, dijo que, en materia económica, gracias a la sana evolución financiera, “se ha podido hacer obra pública y llevar bienestar a las familias zacatecanas porque hay más inversión y crecimiento”.

Volvió a calificar como un éxito la administración monrealista del año 2021 a la fecha e indicó que en 2025 “fuimos primer lugar en crecimiento económico y en Producto Interno Bruto (PIB), con 4.7 por ciento [sic]”.

Además, definió como un éxito que al actual gobierno no haya adquirido nuevas deudas y desarrollara un gasto responsable de recursos públicos, con lo que “se ha dado mayor y mejor atención al campo, destinando mayores recursos a infraestructura y política social”.