Zacatecas, con Cobertura de Apenas 33.3% en Educación Superior: LLV

Casi 12 Puntos por Debajo del Promedio Nacional

Por Nallely de León Montellano

Zacatecas enfrenta un rezago importante en el acceso a la educación superior, con una cobertura de 33.3 por ciento, casi 12 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, advirtió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante la conferencia magistral “La educación superior pública ante los retos y transformaciones del siglo XXI”, realizada en el Teatro Fernando Calderón, el rector destacó el papel que desempeña la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para ampliar las oportunidades educativas y atender las necesidades de la entidad.

A nivel nacional, la cobertura de educación superior alcanza 45.1 por ciento, aunque 21 estados se encuentran por debajo de ese porcentaje. En el caso de Zacatecas, Lomelí consideró que ampliar el acceso requiere atender las brechas territoriales que todavía limitan las posibilidades de los jóvenes para continuar sus estudios.

El crecimiento de la matrícula universitaria tampoco ha estado acompañado, dijo, por un incremento proporcional en el financiamiento público. En una década, el número de estudiantes de educación superior en México pasó de 4.24 a 5.52 millones, un aumento cercano al 30 por ciento, equivalente a alrededor de 1.28 millones de estudiantes adicionales.

De ese total, 3.42 millones cursan sus estudios en instituciones públicas, alrededor de 62 por ciento de la matrícula.

Lomelí señaló que ampliar la matrícula implica también contar con más docentes, infraestructura, equipamiento y apoyos que permitan a los estudiantes permanecer en las aulas y concluir sus carreras.

Como referencia, expuso que el gasto por estudiante de educación superior en México fue de 6 mil 822 dólares ajustados por poder adquisitivo en 2022, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzó los 14 mil 512 dólares.

Otro de los temas abordados fue la investigación científica. El rector de la UNAM señaló que la inversión nacional en investigación y desarrollo disminuyó de 0.42 por ciento del Producto Interno Bruto en 2014 a 0.25 por ciento en 2024, situación que, afirmó, limita la capacidad del país para generar conocimiento e innovar.

También llamó a aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta que complemente el aprendizaje, pero sin sustituir el razonamiento y el esfuerzo de los estudiantes.

“La inteligencia artificial puede ampliar nuestras capacidades cuando complementa el razonamiento, pero puede debilitarlas cuando reemplaza el esfuerzo cognitivo necesario para aprender”, sostuvo.

Finalmente, planteó que las universidades públicas necesitan condiciones presupuestales suficientes y estables para cumplir con sus responsabilidades, al tiempo que deben ejercer su autonomía con transparencia y rendición de cuentas.