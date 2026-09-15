Jóvenes de Aguascalientes se Preparan en Francia; Gobierno del Estado Impulsa su Formación Internacional

Realizarán una Estancia Académica de un año

El proyecto forma parte de la colaboración entre el Gobierno del Estado y la Embajada de Francia en México. Participan jóvenes de tres universidades tecnológicas de Aguascalientes.

Estudiar en otro país, aprender un nuevo idioma y prepararse en instituciones internacionales ya es una oportunidad al alcance de más jóvenes de Aguascalientes.

Con el impulso de la gobernadora Tere Jiménez, seis estudiantes de universidades tecnológicas del estado se encuentran actualmente en Francia, donde realizarán una estancia académica de un año que les permitirá ampliar sus conocimientos, fortalecer su formación profesional y adquirir herramientas para competir en un entorno cada vez más global.

Para ello, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y en coordinación con las instituciones participantes, brinda apoyos para cubrir parte de los gastos de traslado aéreo, hospedaje, manutención, transporte y preparación en el idioma francés.

Así, las familias cuentan con respaldo y las y los estudiantes pueden concentrarse en aprovechar esta experiencia que, dependiendo del programa académico que cursen, incluso puede permitirles obtener una doble titulación.

Esta oportunidad forma parte del programa de movilidad internacional Aguascalientes-Francia, mediante el cual las y los estudiantes también perfeccionan el idioma francés, conocen una nueva cultura y desarrollan habilidades personales y profesionales que enriquecerán su preparación al regresar al estado.

Veintiocho jóvenes de Aguascalientes han tenido la oportunidad de participar en este programa y ampliar su formación en Francia.

Antes de emprender esta experiencia, las y los integrantes de la generación 2026–2027 se reunieron con autoridades educativas encabezadas por el director general del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, quien reconoció su esfuerzo y los invitó a aprovechar al máximo esta etapa de crecimiento académico, profesional y personal.

Actualmente se encuentran en Francia Luis Julián Pedroza Zermeño, estudiante de Mecatrónica, Área Automatización, y Alejandro Villalobos Zaragoza, de Tecnologías de Desarrollo de Software Multiplataforma, ambos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

También participan Óscar Enrique Arias Alcalá, estudiante de Nanotecnología de la Universidad Tecnológica Metropolitana; así como Chelsy Stephania González Huesca, de Diseño y Animación Digital; André Alan Vergara de Loera, de Tecnologías de Desarrollo de Software Multiplataforma, y Luis Ángel Campos Hernández, de Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia, de la Universidad Tecnológica El Retoño.

El programa es resultado de la colaboración entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes y la Embajada de Francia en México, así como del trabajo coordinado del IEA, las universidades tecnológicas del estado y las instituciones francesas participantes.

Con estas acciones, Aguascalientes apuesta por una generación de jóvenes mejor preparada, con experiencia internacional y más herramientas para construir su futuro profesional.