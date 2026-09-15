Promover Entornos Digitales Seguros y Proteger a la Niñez, Retos de la era Digital

Tere Jiménez Llama a Prepararse Para los Grandes Desafíos Tecnológicos

La gobernadora participó en el foro “Inteligencia Artificial, Entornos Digitales Seguros y Políticas Públicas con Perspectiva de Niñez y Adolescencia”. El director del ITA, José Luis Gil Vázquez, entregó a Tere Jiménez un chip desarrollado por la institución para la protección de datos, como reconocimiento a su respaldo y apoyo.

La gobernadora Tere Jiménez participó en el foro “Inteligencia Artificial, Entornos Digitales Seguros y Políticas Públicas con Perspectiva de Niñez y Adolescencia” que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, donde llamó a estudiantes y especialistas a prepararse para los grandes desafíos tecnológicos de los próximos años.

Asimismo destacó la importancia de impulsar políticas públicas que permitan proteger a niñas, niños y adolescentes ante los riesgos de los entornos digitales, así como aprovechar de manera responsable las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.

“Estamos haciendo nueva infraestructura en el Tecnológico de Aguascalientes, nuevos edificios para que ustedes puedan estudiar estas carreras y prepararse para los retos que vienen. Saben que con este foro aprenderán sobre ciberseguridad, riesgos digitales, inteligencia artificial, derechos de la infancia en cuestiones digitales, entre otros temas, y es muy importante que ustedes también aporten. Por eso hoy los felicito y quiero que sepan que cuentan conmigo. Los voy a seguir apoyando para que vengan más jóvenes y para que aquí se preparen y sean los mejores. Sueñen, porque los sueños se cumplen; yo sé que ustedes van a triunfar en todo el mundo”, expresó Tere Jiménez.

Durante el encuentro, la gobernadora entregó reconocimientos a las y los ponentes que participaron en este foro con temas como: Justicia, Seguridad y Mediación; Derechos de la Infancia en Entornos Digitales; IA y Juventudes; Ciberseguridad y Riesgos Digitales; Inteligencia Artificial; Seguridad Pública, IA y Niñez; y Ciberseguridad desde el C5i, entre otros.

Por su parte, la diputada federal Liz Martínez destacó la calidad de los especialistas que participaron, al considerar que acercar estos conocimientos a los estudiantes les permite ampliar su visión sobre el impacto que tienen actualmente la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

“Este tipo de encuentros son de mucho provecho para ustedes, para los estudiantes, porque tienen la oportunidad de escuchar a personas que conocen del tema, que están trabajando en estas áreas y que pueden aportar muchísimo a su formación”, señaló.

En tanto, José Luis Gil Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), agradeció el respaldo permanente de Tere Jiménez a la institución y destacó que el crecimiento de su matrícula refleja el fortalecimiento de la oferta educativa y de la infraestructura.

Asimismo, informó que se diseñó un chip para la protección de datos, proyecto que permitirá al ITA sumarse de lleno a iniciativas relacionadas con la seguridad digital. Como reconocimiento al respaldo que Tere Jiménez ha brindado a la institución, el director del ITA entregó a la gobernadora un reconocimiento con el chip desarrollado.

En el evento también estuvieron presentes Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero jurídico del Estado; Blanca Rivera Río Flores, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Francisco Muñoz Sánchez, director general del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, e Iván Durán Barrera, ponente.