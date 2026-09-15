Tere Jiménez Entrega Nuevas Calles de Concreto Hidráulico a Familias de Norias de Paso Hondo

En Beneficio de Tres mil 600 Personas

Los trabajos se realizaron en las calles Rubén Jaramillo y Genaro Vázquez. Hoy entregamos estas dos calles y vamos a seguir trayendo más obras al oriente de la ciudad: TJ. Vecinos reconocieron el apoyo recibido y agradecieron que sus peticiones fueran atendidas.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó dos nuevas calles pavimentadas con concreto hidráulico en Norias de Paso Hondo, al oriente de la ciudad, en beneficio de más de tres mil 600 personas. Estas obras mejorarán la movilidad, la seguridad vial y las condiciones de vida de las familias de la zona.

Los trabajos se realizaron en las calles Rubén Jaramillo y Genaro Vázquez, donde se colocó concreto hidráulico, se construyeron banquetas y guarniciones y la instalación de redes de agua potable y alcantarillado; tomas y descargas domiciliarias y señalética horizontal y vertical. En total, se intervinieron más de dos mil 200 metros cuadrados.

“Hoy entregamos estas dos calles y vamos a seguir trayendo más obras al oriente de la ciudad. Yo voy a seguir regresando a Norias; estoy aquí y en todo Aguascalientes. Recuerden que también tenemos muchos programas, como Oportunidades, Tarjeta Rosa y Tarjeta Soluciones, además de la entrega de becas para sus niñas y niños”, les dijo la gobernadora.

El secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte, informó que en Norias de Paso Hondo también se realizan otras obras, como la pavimentación de la calle Orquídea y la construcción de un puente peatonal que conecta esta vialidad con escuelas.

“Estamos entregando calles importantes solicitadas por los vecinos, esperemos disfruten todos estas nuevas vialidades y las cuiden mucho”, indicó Peralta Plancarte.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio para impulsar obras que mejoren la calidad de vida de la población.

“Estamos trabajando en diversas obras, calles y rehabilitaciones, tanto en la ciudad como en las comunidades. Que disfruten esta obra que les entrega la gobernadora”, dijo Montañez Castro.

A nombre de las y los beneficiarios Anabel Sustaita, vecina de la zona, dio un mensaje de agradecimiento.

“Ahora nuestros niños y niñas cuentan con vialidades más dignas y seguras para salir a jugar, caminar y crecer en un mejor entorno. Con estas acciones, Norias de Paso Hondo mejora por completo su imagen y su calidad de vida. Nos da mucho gusto ver que nuestras peticiones fueron escuchadas y que hoy son una realidad. Muchas gracias, gobernadora, por tomarnos en cuenta y cumplirle a nuestra gente”, finalizó.

En el evento también estuvieron presentes el diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Emanuelle Sánchez Nájera, diputado local; y César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Aguascalientes.