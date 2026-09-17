Bajas Ventas de Artículos de las Fiestas Patrias

Bolsillo Afecta el Fervor Patrio

Por Nallely de León Montellano

Las banderas, sombreros, matracas y demás artículos tricolores llenaron el martes distintos puntos del Centro Histórico de Zacatecas con motivo de las fiestas patrias, pero los comerciantes aseguraron que el movimiento fue menor al esperado.

Durante la jornada del 15 de septiembre, los puestos recibieron principalmente a personas que acudían al primer cuadro por sus actividades cotidianas, mientras que la afluencia de compradores se mantuvo por debajo de otros años, de acuerdo con los vendedores.

Entre los factores que, dijeron, influyeron en las ventas estuvo la Feria Nacional de Zacatecas, que concentró parte importante de la actividad en el recinto ferial, además de los gastos que las familias realizaron por el regreso a clases.

El calor de los últimos días también fue señalado como otro elemento que redujo el tiempo que las personas permanecieron caminando por las calles.

Aun así, quienes recorrieron los puestos encontraron desde pequeños accesorios como moños, collares, broches y bigotes, hasta matracas, trompetas, tambores, sombreros, vestidos y blusas para las celebraciones mexicanas.

Los precios fueron variados. Los artículos pequeños se ofrecieron desde alrededor de 10 pesos, mientras que las prendas y juguetes tuvieron costos mayores dependiendo de su tamaño y elaboración. Las banderas también estuvieron entre los productos más buscados, con opciones desde piezas pequeñas hasta ejemplares de gran tamaño que superaron los 500 pesos.

Los comerciantes esperaron a las compras de última hora para que mejorara la situación, especialmente cuando se acercaba la hora del Grito.

A pesar de ello, para quienes dependen de estas ventas de temporada, el movimiento observado durante el 15 de septiembre quedó lejos de lo que esperaban para una de las fechas en las que tradicionalmente los artículos patrios toman las calles del Centro Histórico.