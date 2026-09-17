Destaca Gobierno de Zacatecas Avances en Materia de Seguridad

El trabajo realizado ha permitido que municipios que se encontraban entre los más violentos hayan salido de ese rango. La administración estatal continúa en su lucha por la igualdad, afirma el responsable de la política interna. Refiere Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno, avances de regularización en colonias, como primer paso para romper con la cadena de desigualdad.

Zacatecas, Zac.- A nombre del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó los avances que registra el estado en disminución de homicidios, así como el trabajo que se realiza en materia financiera, conjuntamente con los municipios.

Dijo que, gracias al trabajo realizado, los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, que eran considerados entre los 50 más violentos, salieron de ese rango y han avanzado en el proceso de pacificación que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila.

Al resaltar la lucha por la igualdad que, desde 2018, se lleva a cabo, con la finalidad de alcanzar un estado más equitativo y justo, refirió la necesidad de reducir las desigualdades que aún existen en muchas colonias; destacó los avances en regularización del patrimonio familiar, como primer paso para romper con la cadena de desigualdad.

El responsable de la política interna del estado felicitó la pluralidad del Cabildo capitalino, lo que permite la representación plural del pueblo, durante la sesión solemne en la que el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo entregó su segundo informe de labores al frente del ayuntamiento capitalino.

Reyes Mugüerza se refirió al trabajo coordinado que se realiza con los municipios respecto de la utilización de recursos públicos y el seguimiento que brinda de éstos, muchos de ellos, que operaban en semáforo rojo y otros en verde.